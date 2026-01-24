Hà Tĩnh quyết liệt xử lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động theo Thông tư 81

Hà Tĩnh kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp tàu cá không đủ điều kiện hoạt động

Theo đó, Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT quy định cụ thể về việc ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; kiểm tra tàu cá, giám sát sản lượng thủy sản tại cảng cá; lập danh sách tàu cá vi phạm IUU; xác nhận nguyên liệu và chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông tư đến các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khai thác, thu mua, chế biến thủy sản và quản lý cảng cá trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường trong việc xác minh thông tin tàu cá vi phạm, đề xuất đưa vào hoặc đưa ra khỏi danh sách IUU



Đồng thời, chỉ đạo Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá thực hiện nghiêm việc kiểm tra tàu cá ra, vào cảng; giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng; hướng dẫn, kiểm soát việc ghi, nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản; cập nhật đầy đủ, kịp thời dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia; thực hiện xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân, chủ tàu và doanh nghiệp cài đặt, sử dụng Nhật ký khai thác thủy sản điện tử (eLogbook), nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản điện tử; bảo đảm kinh phí, nhân lực, trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và truy xuất nguồn gốc thủy sản.

...

Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ hoạt động bốc dỡ thủy sản qua cảng; không cho phép tàu cá thuộc danh sách IUU bốc dỡ sản phẩm; cập nhật đầy đủ dữ liệu sản lượng thủy sản qua cảng và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn, trạm biên phòng triển khai đồng bộ Hệ thống eCDT; tăng cường kiểm tra, giám sát, đối chiếu số liệu tàu cá xuất, nhập bến với số liệu tàu cá ra, vào cảng; kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành quy định về eCDT và eLogbook.

UBND các xã, phường có tàu cá tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng thực hiện nghiêm việc ghi, nộp nhật ký, báo cáo khai thác; quản lý, tiếp nhận báo cáo đối với tàu cá có chiều dài dưới 6m theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường trong việc xác minh thông tin tàu cá vi phạm, đề xuất đưa vào hoặc đưa ra khỏi danh sách IUU, kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp tàu cá không đủ điều kiện hoạt động theo quy định pháp luật.

Tác giả: Zen Linh

Nguồn tin: Báo PLVN