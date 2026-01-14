Gần 1.900 học sinh tham dự Kỳ thi chọn HSG tỉnh Hà Tĩnh lớp 9 (ảnh minh họa).



Ngày 13/1, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 năm học 2025 – 2026. Năm nay, toàn tỉnh có 1.891 học sinh dự thi tranh tài ở các môn: Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh; Tin học; Khoa học tự nhiên; Lịch sử và Địa lí.

Chiều nay (13/1), từ 13 giờ 30 phút, các thí sinh có mặt tại phòng thi để làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế và bắt đầu làm bài.

...

Nội dung thi bám sát Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cấp THCS, theo định hướng đánh giá năng lực tư duy và khả năng vận dụng kiến thức. Môn Tin học thi theo hình thức lập trình trên máy tính; các môn còn lại thi trên giấy. Trong đó, Ngữ văn thi tự luận; Tiếng Anh kết hợp trắc nghiệm, tự luận và kiểm tra kỹ năng nghe. Thời gian làm bài mỗi môn là 120 phút.

Kỳ thi được tổ chức tại 3 điểm thi, gồm: Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh (phường Thành Sen) với 729 thí sinh; Trường THPT Lý Tự Trọng (xã Thạch Hà) có 648 thí sinh; Trường THPT Nghèn (xã Can Lộc) có 514 thí sinh.

Tác giả: Phượng Vũ

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại