Hà Tĩnh chủ động xả tràn các hồ chứa để ứng phó với mưa lớn

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, trước dự báo Hà Tĩnh lại có mưa lớn, hiện đang tiến hành điều tiết ở các hồ chứa do đơn vị quản lý nhằm hạ mực nước trong hồ trước, giảm áp lực phần nào trước khi tiếp tục “đón” lượng nước lớn đổ về hồ.

Hà Tĩnh chủ động xả tràn các hồ chứa để ứng phó với dự báo mưa lớn.



Thông tin từ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, trưa ngày 29/8, hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) điều tiết nước qua tràn Dốc Miếu với lưu lượng 90 m3/giây. Cao trình mực nước hồ Kẻ Gỗ thời điểm này ở cao trình 27,94/32 m, tương đương dung tích 223,65/345 triệu m3 nước.

Ngoài hồ Kẻ Gỗ, cùng thời điểm, Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cũng điều tiết nước qua tràn đối với nhiều hồ chứa lớn khác, như Bộc Nguyên xả tràn lưu lượng 20 m3/giây; hồ Sông Rác xả tràn lưu lượng 110 m3/giây; hồ Đá Hàn xả tràn lưu lượng 40 m3/giây.

Các hồ Kim Sơn, Thượng Sông Trí, hồ Tàu Voi..., cũng đang được xả tràn với lưu lượng 3 - 5 m3/giây.

Mưa lớn thời gian qua cũng khiến các hồ chứa như Đá Cát, Khe Lau, Khe Nậy, Đập Mưng, Ma Leng, Đập Hội, Nhà Lào, Cơn Trồi, Khe Dài..., tích đầy nước và hiện đang chảy qua tràn tự do.

Tương tự, để chủ động trước dự báo có mưa lớn với lượng mưa có thể lên trên 550 mm, hiện nay, Nhà máy Thủy điện Hố Hô cũng đang xả tràn với lưu lượng 54 m3/giây.

... Nhà máy Thủy điện Hố Hô xả tràn để tăng dung tích phòng lũ.



Tính đến trưa 29/8, mực nước hồ Ngàn Trươi (xã Vũ Quang) - hồ chứa nước lớn nhất Hà Tĩnh đang ở cao trình 37,49/52 m, tương đương dung tích 292,03/775,7 triệu m3.

Mực nước ở hồ chứa lớn này đang khá thấp nên lượng mưa đợt này không đáng ngại. Tuy nhiên, đơn vị quản lý hồ sẽ theo dõi sát tình hình thời tiết để có sự điều chỉnh phù hợp.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, từ đêm 29/8 vùng biển Hà Tĩnh có mưa dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2 - 5 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Đặc biệt, từ chiều tối và đêm 29/8 đến 31/8, khu vực Hà Tĩnh có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 150 – 350mm, có nơi trên 550 mm. Mưa lớn cũng khiến các sông ở khu vực Hà Tĩnh xuất hiện 1 đợt lũ và nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, vùng tập trung dân cư...

Những ngày tới đây, lực lượng chức năng và các đơn vị quản lý hồ, đập trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ theo dõi sát diễn biến thời tiết, dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn để có thể điều chỉnh mức tăng/giảm lưu lượng xả tràn, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

Tác giả: Khánh Trình

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn