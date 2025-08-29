Hà Tĩnh trích hơn 8,5 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão số 5

Theo đó, trích số tiền 8,51 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh để hỗ trợ các gia đình hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà đổ sập, tốc mái trên địa bàn tỉnh để khắc phục hậu quả do cơn bão số 5 gây ra.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng do bão số 5 gây ra



Cụ thể nguồn phân bổ như sau: Trích 1,12 tỷ đồng hỗ trợ 16 hộ có nhà đổ sập hoàn toàn, mức hỗ trợ 70 triệu đồng/nhà; trích 3,78 tỷ đồng hỗ trợ 252 hộ có nhà bị tốc mái trên 70%, mức hỗ trợ 15 triệu đồng/nhà; trích 3,61 tỷ đồng hỗ trợ 361 hộ có nhà bị tốc mái trên 50% dưới 70%, mức hỗ trợ 10 triệu đồng/nhà.

...

Nguồn kinh phí này sẽ được chuyển vào tài khoản Quỹ Cứu trợ của các xã, phường. Ban vận động cứu trợ các xã, phường có trách nhiệm phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trao số tiền đến các hộ gia đình được xét duyệt hỗ trợ, đảm bảo kịp thời, minh bạch, góp phần giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Bão số 5 đổ bộ vào Hà Tĩnh đã khiến 1 người chết, 5 người bị thương; 7 nhà bị sập đổ, 1.200 nhà bị ngập sâu, 6.300 nhà bị tốc mái; 47 trường học, 5 cơ sở y tế, 7 công trình văn hoá bị hư hỏng; khoảng 21.000ha lúa hè thu, 1.600ha hoa màu bị ngập, đổ, 4.000 tấn thuỷ sản bị thiệt hại; hàng chục nghìn cây xanh gãy đổ; nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi, lưới điện, thông tin liên lạc bị hư hại, có 240 cột điện trung thế, hạ thế bị đổ gãy; 20.000m dây điện bị đứt và 64 xã, phường bị mất điện.

Hiện Hà Tĩnh tiếp tục huy động các lực lượng Công an, bộ đội, các tổ chức đoàn thể cùng người dân giúp đỡ các hộ gia đình, các trường học bị ảnh hưởng sửa sang, khắc phục hậu quả của cơn bão số 5 nhằm sớm ổn định cuộc sống, các em học sinh đến trường để đảm bảo lễ khai giảng năm học mới đang cận kề.

Tác giả: Xuân Sinh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn