Hà Tĩnh dừng tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa dịp Quốc khánh

Sáng 28/8, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh, UBND tỉnh vừa có thông báo về việc dừng tổ chức chương trình nghệ thuật và băn pháo hoa chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Hà Tĩnh dừng dừng tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Cẩm Kỳ.



Trước đó, thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 12/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Văn bản số 5986/UBND-VX3 về việc tố chức Chương trình nghệ thuật và băn pháo hoa chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

...

Tuy nhiên, ngày 25/8, bão số 5 (Kajiki) đổ bộ vào khu vực Hà Tĩnh với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13, gây mưa lớn, làm thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, để tập trung khắc phục hậu quả, ổn định đời sống Nhân dân, UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định dừng tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh theo nội dung Văn bản số 5986/UBND-VX3 ngày 12/8/2025 của UBND tỉnh.

Hà Tĩnh đang tập trung khắc phục hậu quả bão số 5. Ảnh: HN.



Đồng thời, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Báo Hà Tĩnh, UBND phường Thành Sen và các đơn vị liên quan dừng việc tổ chức Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa theo đúng quy định.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết