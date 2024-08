Hà Tĩnh: Chấp thuận chủ trương 18 dự án đầu tư trong nước

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát kế hoạch cả năm 2024 để có giải pháp tập trung chỉ đạo, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu.



Theo đó, 8 tháng năm 2024, tình hình phát triển kinh tế - xã hội Hà Tĩnh nhìn chung đạt kết quả khá tích cực. Công nghiệp duy trì ổn định, chỉ số sản xuất tăng 0,12% so với cùng kỳ năm trước. Các dự án công nghiệp trọng điểm được tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 8 tháng đạt gần 46.000 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng ước đạt 1,5 tỷ USD, giảm 20% so với cùng kỳ do hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh đều giảm.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn 8 tháng ước đạt 12.580 tỷ đồng, đạt 72% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 26/8 đạt 3.683 tỷ đồng, đạt 70,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 43,8% kế hoạch tỉnh giao.

Trong 8 tháng, toàn tỉnh thành lập mới 878 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc với tổng vốn đăng ký 4.873 tỷ đồng; chấp thuận chủ trương 18 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 15.000 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Quốc Hà trình bày những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực quản lý của ngành cũng như các giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

...



Nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đẩy mạnh thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tăng cường công tác quản lý xây dựng, giao thông, tài nguyên môi trường…

Chính sách lao động việc làm, người có công và an sinh xã hội được triển khai đồng bộ; trong 8 tháng đã giải quyết việc làm cho hơn 16.000 người, đạt 70% kế hoạch. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Hoạt động đối ngoại được triển khai chủ động, tích cực…

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát kế hoạch cả năm 2024 để có giải pháp tập trung chỉ đạo, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu; chuẩn bị các nội dung phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tiếp tục tập trung triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp giữa năm 2024; chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung trình kỳ họp chuyên đề tháng 9, chủ động rà soát chuẩn bị cho kỳ họp HĐND cuối năm.

Đồng thời, tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện quyết liệt thu ngân sách, tăng cường hậu kiểm, chống thất thu; rà soát, kiểm tra việc thực hiện dự toán ngân sách và giải ngân các đề án chính sách tại các địa phương;

Nắm chắc tình hình, đảm bảo tiến độ các dự án công nghiệp trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất. Tiếp tục quản lý chặt hoạt động mỏ, đảm bảo vật liệu cho các dự án trọng điểm; tập trung triển khai thực hiện và tham mưu ban hành kịp thời các văn bản triển khai Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản.

Tác giả: Phương Dung

Nguồn tin: Báo Xây Dựng