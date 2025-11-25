Hà Tĩnh: Cảnh lộn xộn bên ngoài khu chợ sầm uất của tỉnh

Dừng đỗ xe máy tùy tiện xung quanh khu vực chợ tuy thuận lợi cho một bộ phận người dân vì muốn vào chợ nhanh chóng, không phải mất phí gửi xe, nhưng lại gây nên hình ảnh lộn xộn, phản cảm. Bởi trước đó, các cấp có thẩm quyền đã phải bố trí, kẻ vẽ điểm dừng đỗ xe ô tô, nhưng lại chưa phát huy tác dụng.