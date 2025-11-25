Hà Tĩnh: Cảnh lộn xộn bên ngoài khu chợ sầm uất của tỉnh

Bên ngoài khu vực chợ dọc tuyến đường Hà Tôn Mục đã được kẻ vẽ, bố trí các điểm dành riêng để dừng đỗ xe ô tô, nhưng nghịch lý lại có rất nhiều người chiếm dụng để đỗ xe máy.
Việc dừng đỗ xe máy tại những vị trí chỉ dành riêng cho ô tô dẫn đến xe ô tô không còn chỗ dừng đỗ, gây bất tiện cho nhiều người muốn đi vào trong chợ mua sắm hàng hóa.
"Tình trạng xe máy dừng đỗ chiếm dụng vị trí của ô tô xảy ra thường xuyên, nhất là những giờ cao điểm sáng sớm hoặc chiều tối. Điều này không chỉ gây khó khăn, cản trở trong dừng đỗ xe ô tô mà còn tạo nên cảnh lộn xộn, mất trật tự an toàn giao thông" - ông Nguyễn Văn Thành ở phường Thành Sen phản ánh.
Dừng đỗ xe máy tùy tiện xung quanh khu vực chợ tuy thuận lợi cho một bộ phận người dân vì muốn vào chợ nhanh chóng, không phải mất phí gửi xe, nhưng lại gây nên hình ảnh lộn xộn, phản cảm. Bởi trước đó, các cấp có thẩm quyền đã phải bố trí, kẻ vẽ điểm dừng đỗ xe ô tô, nhưng lại chưa phát huy tác dụng.
Một số vị trí xe tự chế dừng đỗ ngay tại điểm chỉ dành riêng cho xe ô tô, dễ xảy ra va quyệt, xây xước nếu người điều khiển xe máy kéo xe tự chế không chú ý quan sát khi ra vào.
...
Những vị trí quy hoạch lối mở, cổng ra vào chợ, được thiết lập vạch mắt võng cấm dừng đỗ, nhưng nhiều xe máy lại ngang nhiên dừng đỗ, bịt kín lối đi, gây cản trở buôn bán, vận chuyển hàng hoá của các tiểu thương. .
Sát tại điểm dừng đỗ xe ô tô là nhà tập kết rác thải, tuy nhiên do chưa thực hiện đồng bộ công tác thu gom, xử lý nên rác tràn ra đường gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hỏa hoạn khó kiểm soát.
Tại một số vị trí, UBND phường Thành Sen đã cắm biển khu vực cấm kinh doanh, buôn bán. Vậy nhưng, nhiều người vẫn chiếm dụng lòng đường để buôn bán các mặt hàng, gây mất trật tự an toàn giao thông.
Trưởng Ban Quản lý Chợ TP Hà Tĩnh cũ (vì chưa thay đổi tên chợ) Nguyễn Thăng Long xác nhận, bên ngoài khu vực chợ đang xảy ra tình trạng dừng đỗ xe máy không đúng quy định, buôn bán hàng hóa ở những nơi đã lắp đặt biển cấm. Đơn vị chủ yếu quản lý phía bên trong chợ, còn xung quanh chợ thì cần có các lực lượng chức năng vào cuộc kịp thời để chấn chỉnh lại trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông.
Tác giả: Văn Chương
Nguồn tin: kinhtedothi.vn