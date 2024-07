Hà Tĩnh: Cần sớm xử lý những hạng mục vi phạm tại Khu du lịch sinh thái Hải Thượng

Trước đó như Báo Đại biểu Nhân dân đã phản ánh, qua công tác kiểm tra tuyến, Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 (QLĐB II.3) đã cùng với các đơn vị liên quan phát hiện và lập liên tiếp 2 biên bản về những vi phạm tại Khu du lịch sinh thái Hải Thượng của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại tổng hợp Quý Gia người đại diện là ông Nguyễn Xuân Lợi.

Nhiều sai phạm tại Khu du lịch sinh thái Hải Thượng nhưng chưa được xử lý



Theo đó, Công ty TNHH Quý Gia thi công tường chắn chỉnh trị dòng chảy của khe suối, cách chân đường 5-8m, có chiều dài tường chắn là 160m (từ km 773+430 đến km 773+590); phía cuối tường chắn được đấu vào từng cánh của thượng lưu km 773+590(T), chiều cao tường chắn là 1,3m, chiều rộng tường chắn 0,5m. Qua kiểm tra công trình trên chưa được sự cho phép của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.

Đặc biệt, tại biên bản làm việc ngày 4.5.2024 ghi rõ Công ty TNHH Quý Gia đang thi công chỉnh trang khu du lịch sinh thái Hải Thượng, trong đó có xây dựng hạng mục sân khấu tổ chức sự kiện tại Km 775+600(T), đường Hồ Chí Minh, cách tim đường 17,5m, chiều dài bám đường 20m, phần phòng hậu trường có chiều cao 3,5m, rộng 3m. Hiện công trình trên đang trong quá trình xây dựng lát gạch sân khấu chính và xây dựng phần thô phòng hậu trường. Qua kiểm tra, công trình trên chưa được sự cho phép của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền và nằm trong hành lang an toàn đường bộ.

Các vi phạm đã được chỉ rõ và yêu cầu khắc phục nhưng đến nay Công ty TNHH Quý Gia vẫn phớt lờ, không chấp hành.

Cuối tháng 6.2024, ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký thay Chủ tịch UBND tỉnh văn bản về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thời gian qua, với sự vào cuộc tích cực của các Sở, ban, ngành và các địa phương, tình hình vi phạm quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt đã từng bước được kiềm chế; công tác tuyên truyền, rà soát, thống kê, phân loại công trình trong phạm vi đất hành lang an toàn giao thông đường bộ và đất của đường bộ đã được thực hiện theo lộ trình. Các cơ quan, đơn vị và các địa phương đã tích cực vào cuộc triển khai lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, hành lang giao thông, kiên quyết xử lý các vi phạm, kết quả ban đầu đã nhận được sự đồng thuận của đại đa số người dân trên địa bàn.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, hiện nay tại nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh, tình hình vi phạm lấn chiếm hành lang giao thông, vỉa hè đang tái diễn trở lại. Tại nhiều địa phương vẫn còn tình trạng sử dụng đất của đường bộ, đường sắt trái quy định. Đây là nguyên nhân dẫn đến mất trật tự an toàn giao thông và ùn tắc giao thông.

Hạng mục sân khấu xây dựng dựng trong hành lang giao thông đường bộ chưa được tháo dỡ



Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp theo Công văn số 3029/UBND-GT ngày 30.5.2024 của UBND tỉnh về tăng cường các giải pháp kiềm chế, giảm tai nạn giao thông, đồng thời tập trung một số nhiệm vụ.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu, các cơ quan liên quan rà soát hệ thống cọc mốc giải phóng mặt bằng, mốc lộ giới bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ và lập kế hoạch cắm bổ sung; rà soát, thống kê các vị trí lấn chiếm hành lang giao thông, vị trí sử dụng trái phép và các vị trí đấu nối trái phép… trên đất hành lang an toàn giao thông đường bộ; tuyên truyền vận động người dân tự giác tháo dỡ, di dời các công trình, vật kiến trúc, bãi tập kết vi phạm nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ; xây dựng kế hoạch phối hợp với các địa phương mở đợt cao điểm tuyên truyền, giải tỏa hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý và triển khai thực hiện trước ngày 15.7.2024.

Phần biển bảng gây cản trở tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông



Trước sự chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh, người dân và cử tri mong muốn các cơ quan chức năng, đặc biệt là huyện Hương Sơn cần sớm có phương án xử lý đối với những sai phạm tại Khu du lịch sinh thái Hải Thượng.

“Đến thời điểm hiện tại, những sai phạm đã được chỉ rõ tại Khu du lịch sinh thái Hải Thượng vẫn án binh bất động, chưa thấy bị xử lý tháo dỡ gì. Chúng tôi mong muốn những sai phạm này cần sớm được xử lý dứt điểm, không có vùng cấm”, một người dân gần Khu sinh thái Hải Thượng cho biết.

Tác giả: Xuân Sinh - Nguyễn Tú

Nguồn tin: daibieunhandan.vn