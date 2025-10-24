Hà Tĩnh: Bất cập tại nhà máy xử lý rác thải 15 tỷ đồng

Khu xử lý rác thải tại xã Thượng Đức (tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh: Cẩm Kỳ.

Khu xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Đức Hương (nay là xã Thượng Đức) được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt vào năm 2020, tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng. Dự án do UBND xã Đức Hương làm chủ đầu tư, xây dựng trên diện tích hơn 34.000m2 vùng đồi núi, áp dụng công nghệ lò đốt rác công suất 10 tấn/ngày, chính thức vận hành từ cuối năm 2023.

Công trình được kỳ vọng giải quyết tình trạng rác thải sinh hoạt tồn đọng tại khu vực huyện Vũ Quang cũ. Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm vận hành, nhà máy đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng, hoạt động xử lý rác đình trệ.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, khu vực nhà xưởng hoang vắng, xuống cấp, nhiều khung thép gỉ sét, tường và nền bê tông bong tróc. Hệ thống lò đốt của nhà máy phủ bụi dày, nhiều chi tiết hoen gỉ, không còn dấu hiệu hoạt động. Thiết bị điều khiển, đường ống, máng nạp rác đều hư hỏng...

Xung quanh khu vực nhà xưởng, rác thải sinh hoạt chất thành đống cao, kéo dài hàng trăm mét. Nước rỉ từ rác chảy thành dòng, thấm xuống nền đất và theo độ dốc đồi lan ra khu vực khe suối gần đó.

Mặc dù nhà máy tạm ngừng xử lý, nhưng rác thải sinh hoạt vẫn được Hợp tác xã Môi trường Vũ Quang vận chuyển tập kết đến đây. Không có hệ thống xử lý, rác bị dồn ứ ngày càng nhiều, lan ra khuôn viên xung quanh. Một số khu vực gần bãi tập kết xuất hiện lớp bùn đen và nước thải, gây mất vệ sinh và nguy cơ ô nhiễm môi trường.

“Nhà máy không hoạt động đã lâu mà rác vẫn chở về đây chất đống. Mùi hôi rất khó chịu, nhất là vào những ngày nắng nóng. Chúng tôi lo nước thải chảy xuống khe suối, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của các hộ phía dưới” - bà Trần Thị Hoài (trú tại thôn 6, xã Thượng Đức) cho biết.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch UBND xã Thượng Đức xác nhận, khu xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn ngừng hoạt động do một số hạng mục hư hỏng. “Chính quyền xã đã nắm tình hình và có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh đề xuất hướng khắc phục, sớm đưa nhà máy trở lại vận hành” - ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, công trình này đã được bàn giao cho doanh nghiệp ngoài địa phương tiếp nhận vận hành. Tuy nhiên, do thiếu kế hoạch bảo trì định kỳ và quản lý vận hành chặt chẽ, một số hạng mục nhanh chóng xuống cấp. Trong khi chờ sửa chữa, lượng rác vẫn phải tập kết về khu xử lý để tránh ùn ứ tại các khu dân cư.

“Chúng tôi hiểu lo lắng của người dân, nhưng nếu dừng hoàn toàn việc thu gom thì rác sẽ tồn tại khắp các thôn xóm, gây ô nhiễm ngay trong khu dân cư. Giải pháp trước mắt là che phủ, tạm thời gom rác tập trung một khu vực, đồng thời đẩy nhanh tiến độ khắc phục nhà máy” - ông Sơn cho biết thêm.

Tác giả: Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết