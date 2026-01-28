Hạ tầng “đua” tiến độ với siêu đô thị, Cần Giờ tiến sát thời khắc “mở khóa” tiềm năng

Hạ tầng tỷ đô mở cánh cửa bứt tốc cho Cần Giờ

Tháng 4/2025, siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise chính thức được khởi công. Chỉ sau hơn nửa năm, từ vùng bãi bồi hoang sơ ven rừng ngập mặn Cần Giờ, hình hài của một siêu đô thị 2.870ha đã hiện ra rõ nét với hệ thống hạ tầng nội khu hiện đại, những cung đường vươn dài hàng km ra biển, rực rỡ ánh đèn khi đêm về. Tốc độ triển khai này được giới chuyên gia đánh giá là hiếm thấy trong hơn 30 năm phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam.

Siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise đang được thi công thần tốc

Song song với đó, mạng lưới hạ tầng hướng về Cần Giờ cũng được kích hoạt ở quy mô chưa từng có trong lịch sử. Tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ được động thổ vào tháng 12/2025, khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM tới Cần Giờ chỉ còn 13 phút. Cùng lúc, cần Giờ bắc đang được triển khai, mở ra mạch giao thông đường bộ thông suốt, phá bỏ rào cản địa lý tồn tại suốt nhiều thập kỷ. Đáng chú ý, tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu do Vingroup đề xuất đã được TP.HCM thống nhất chủ trương đầu tư, mở ra trục kết nối chiến lược giữa hai cực phát triển lớn phía Nam.

Theo kế hoạch, từ 2028 đến 2029, toàn bộ các công trình trọng điểm này sẽ lần lượt đi vào vận hành, không lâu sau khi toàn bộ các tiện ích chính, như VinWonders, bộ đôi sân golf, tòa văn phòng, hệ thống khách sạn 5-6 sao, bệnh viện Vinmec Cleveland Clinic… cơ bản hoàn thiện, khánh thành (dự kiến quý III/2027). Điều này tạo nên “điểm rơi” lý tưởng - thời điểm vàng mà siêu đô thị và mạng lưới giao thông tỷ đô cùng kích hoạt giá trị bất động sản.

Ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES), đánh giá: “Vingroup đã chứng minh năng lực triển khai dự án với tốc độ rất cao qua hàng loạt công trình hạ tầng và đại đô thị quy mô lớn. Vì vậy, các mốc tiến độ của cả siêu đô thị Cần Giờ và hệ thống kết nối chiến lược hoàn toàn khả thi”.

Theo các chuyên gia, việc hạ tầng đi trước và bám sát tiến độ phát triển đô thị là yếu tố mang tính quyết định, từng tạo nên các chu kỳ tăng trưởng ngoạn mục tại nhiều khu vực như Đông TP.HCM hay phía Tây Hà Nội trước đây. Hiện nay, Cần Giờ cũng đang đi theo quỹ đạo này.

Tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ sẽ làm thay đổi hoàn toàn vị thế và giá trị của Cần Giờ

Bán kính 13 phút từ trung tâm kích hoạt dòng tiền và thanh khoản

Lợi thế của Cần Giờ không dừng ở hạ tầng kết nối siêu tốc, đa hướng và đa phương thức. Điểm khác biệt cốt lõi nằm ở việc nơi đây đang được kiến tạo thành một đô thị nghỉ dưỡng, giải trí quy mô hàng đầu khu vực, cách trung tâm chỉ 13 phút di chuyển, có khả năng vận hành thường xuyên, thay vì phụ thuộc mùa vụ du lịch.

Vinhomes Green Paradise sở hữu địa thế hiếm có: một mặt hướng ra Thái Bình Dương, phía sau là khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn 75.000ha được UNESCO công nhận. Trên nền tảng sinh thái độc đáo này, chủ đầu tư phát triển hệ sinh thái điểm đến quy mô lớn, gồm: tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng 7.000 phòng, nhà hát Sóng Xanh lớn nhất Đông Nam Á, hai sân golf 18 hố 155ha, quần thể VinWonders 122ha, K-Village hay tổ hợp giải trí 24/7 Cosmo Bay…

Việc người dân TP.HCM có thể tiếp cận một “thiên đường nghỉ dưỡng, giải trí” chỉ trong hơn 10 phút đã làm thay đổi hoàn toàn vị thế của Cần Giờ trên bản đồ đầu tư. Du lịch, giải trí và tiêu dùng dịch vụ trở thành hoạt động diễn ra quanh năm, tạo ra dòng khách liên tục và nhu cầu lớn về lưu trú, thương mại, kinh doanh.

Ước tính, khi toàn bộ tổ hợp đi vào vận hành ổn định, Cần Giờ có thể đón tới 40 triệu lượt khách mỗi năm, hình thành một trung tâm kinh tế, du lịch, dịch vụ mới của TP.HCM. Đây chính là điều kiện thuận lợi để các chủ sở hữu sớm gặt hái lợi nhuận từ hoạt động khai thác kinh doanh.

Bất động sản nằm trong khu đô thị tích hợp đầy đủ điểm đến hút khách, lại được kết nối trực tiếp với trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, luôn có nhu cầu thật từ cư dân, khách lưu trú, nhà kinh doanh và nhà đầu tư thứ cấp. Thanh khoản, vì thế, không phụ thuộc vào sóng thị trường ngắn hạn, mà được bảo chứng bằng hoạt động khai thác thực tế.

Vinhomes Green Paradise được đánh giá là khoản đầu tư chắc thắng

Bên cạnh dòng tiền khai thác và khả năng thanh khoản là tiềm năng tăng giá mạnh mẽ theo tiến độ hạ tầng, đô thị. Theo ông Trần Khánh Quang, CEO Bất động sản Việt An Hoà, khi hạ tầng hoàn thành và siêu đô thị Vinhomes Green Paradise đi vào vận hành, Cần Giờ không chỉ thu hút nhà đầu tư trong nước mà còn trở thành điểm đến của dòng vốn quốc tế.

“Mức giá của Cần Giờ sẽ tăng trưởng tốt trong 3 - 5 năm tới, với mức tăng 30 - 50%”, ông Quang nhận định.

Ở góc nhìn rộng hơn, ông Bùi Văn Doanh cho rằng Cần Giờ đang đứng trước cơ hội trở thành cực phát triển mới của toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

“Không nơi nào có vị trí đắc địa và không gian phát triển như Cần Giờ khi nằm trong khu vực kinh tế quan trọng, năng động và phát triển nhất của cả nước là TP.HCM, nhất là sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Lợi thế này là yếu tố thúc đẩy gia tăng giá trị bất động sản Cần Giờ cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn”, ông Doanh bình luận.

Theo vị chuyên gia, những giai đoạn hạ tầng và đại đô thị cùng bứt tốc thường tạo nên chu kỳ tăng trưởng mạnh nhất. Nhà đầu tư tham gia sớm có lợi thế đón đầu mặt bằng giá, đồng thời hưởng trọn biên độ tăng khi khu vực bước vào giai đoạn vận hành ổn định.

