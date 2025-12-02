Đường sắt tốc độ cao sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho giá trị bất động sản Cần Giờ

Bất động sản “hàng hiệu khó tìm” tại Vinhomes Green Paradise đang bước vào chu kỳ tăng giá mạnh nhờ loạt hạ tầng tỷ đô.

Sức nóng của Vinhomes Green Paradise đang gia tăng theo cấp số nhân khi đường sắt tốc độ cao Bến Thành-Cần Giờ sắp được khởi công vào ngày 19/12 tới.

Theo Tiến sỹ Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam (VUPDA), hạ tầng tỷ đô này sẽ đưa Cần Giờ thành phần mở rộng tự nhiên của lõi đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và tạo ra những biến đổi mạnh mẽ về giá trị Bất động sản của Vinhomes Green Paradise.

Tiến độ thi công hơn 2 năm là hoàn toàn khả thi

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành-Cần Giờ, khởi công ngày 19/12 tới, có chiều dài 53km, tốc độ thiết kế 350 km/h, tổng mức đầu tư ước tính 85.650 tỷ đồng (khoảng 3,3 tỷ USD). Điểm đầu tuyến dự kiến đặt tại Công viên 23/9, điểm cuối tại khu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

VinSpeed (thành viên của Vingroup), chủ đầu tư dự án, đặt mục tiêu vận hành vào quý 3/2028.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ sẽ biến mô hình “sống Cần Giờ - làm việc trung tâm” thành hiện thực (Ảnh minh họa: Vinspeed)

Theo chuyên gia, mục tiêu này hoàn toàn khả thi với công nghệ hiện tại.

“Tiêu chuẩn hiện đại của Nhật Bản là 40 - 80 km/năm, còn Trung Quốc đạt tới 200 - 400 km/năm. Vì thế, mục tiêu chỉ 16 - 20 km/năm của VinSpeed là hoàn toàn khả thi, nhất là khi về địa hình, tuyến này chủ yếu chạy trên cầu cạn, không giao cắt đường bộ, thuận lợi hơn nhiều các dự án chạy qua đô thị đông đúc,” một chuyên gia trong lĩnh vực hạ tầng đánh giá.

Tiến sỹ Trương Văn Quảng nhận định đây là dự án mang ý nghĩa lịch sử và thực sự có thể thay đổi “bản đồ tăng trưởng” của Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều thập kỷ tới.

Theo ông, dự án sẽ kéo Cần Giờ vào quỹ đạo phát triển tương tự một “Bến Thành mở rộng”, xóa bỏ định kiến “vùng ven” khi thời gian kết nối chỉ còn 13 phút, nhanh hơn cả thời gian di chuyển từ Thủ Thiêm, Thảo Điền hay Phú Mỹ Hưng vào trung tâm.

“Sự thay đổi về thời gian tiếp cận như vậy luôn dẫn đến những biến đổi mạnh mẽ về kinh tế, đô thị, dân cư và giá trị bất động sản,” Phó Tổng thư ký VUPDA chia sẻ bên lề Hội thảo “Tiến biển bằng siêu đô thị ESG++: Chiến lược đầu tư bền vững” diễn ra ngày 28/11 vừa qua.

... Tiến sỹ Trương Văn Quảng: “Khi khoảng cách vật lý không còn là rào cản, Cần Giờ có thể trở thành một ‘cực tăng trưởng xanh’ mới của quốc gia” (Ảnh: Reatimes)

“Đường băng thế kỷ” để Bất động sản Cần Giờ cất cánh

Đi sâu phân tích, vị chuyên gia cho rằng tuyến đường sắt tốc độ cao chính là “chìa khóa thế kỷ” mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho Cần Giờ, và đặc biệt là siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise. Tác động đầu tiên là mở rộng bán kính cơ hội cho mô hình “sống Cần Giờ, làm việc trung tâm.”

Theo Tiến sỹ Trương Văn Quảng, đường sắt tốc độ cao giúp “nén khoảng cách”, đưa Cần Giờ trở thành một đô thị vệ tinh nhưng có chức năng ngang tầm trung tâm. Cư dân có thể sống trong môi trường sinh thái - biển - mặt nước, nhưng vẫn làm việc tại trung tâm kinh tế - tài chính của Thành phố Hồ Chí Minh chỉ với một quãng đường di chuyển rất ngắn.

“Điều này tạo ra một mô hình sống mới mà nhiều đô thị lớn trên thế giới đều theo đuổi: Sống sinh thái - làm việc đô thị - di chuyển thuận tiện. Đây chính là mô hình đô thị thế hệ mới mà ESG++ nhấn mạnh,” ông nói.

Đặc biệt, với thị trường Bất động sản, ông Quảng cho rằng hạ tầng tốc độ cao sẽ định hình lại hoàn toàn giá trị không gian. Những khu vực nằm trong bán kính TOD 5 phút sẽ trở thành “toạ độ vàng phát triển”, nơi thương mại, khách sạn, văn phòng, dịch vụ cao cấp và nhà ở hội tụ. Không chỉ giá Bất động sản tăng, mà tính thanh khoản, khả năng hấp thụ dân số và tính bền vững của đô thị cũng tăng theo.

Trên thế giới, Bất động sản dọc các tuyến đường sắt tốc độ cao thường tăng giá mạnh từ 15 - 45% sau khi dự án đi vào vận hành và tiếp tục leo thang ấn tượng trong 3 - 5 năm tiếp theo.

Đơn cử, tại Mỹ, bất động sản khu vực Depot đường sắt cao tốc Miami Central tăng giá 67% trong 2 năm 2018 - 2019, gấp đôi so với mức tăng 33% của khu vực chung tương đương.

Với Cần Giờ, chu kỳ này thậm chí được dự báo còn mạnh mẽ hơn. Bởi ngoài đường sắt tốc độ cao, hàng loạt hạ tầng quy mô lớn chưa từng có cũng đang đồng loạt bước vào giai đoạn triển khai: Cầu Cần Giờ dự kiến khởi công tháng 1/2026, hoàn thành quý 1/2028; nút giao cao tốc Bến Lức-Long Thành với đường Rừng Sác khởi công quý 2/2026, vận hành quý 1/2028; đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu có mục tiêu khởi công vào quý 2/2026, khánh thành quý I/2029; Cảng Landmark Harbour khởi công quý 2/2026, hoàn thành quý II/2027…

“Khi Cần Giờ được nối với trung tâm bằng những ‘đường băng’ này, nó không còn là nơi xa xôi hẻo lánh nữa, mà trở thành điểm đến quốc tế, đủ sức cạnh tranh với những đô thị biển nổi tiếng trong khu vực”, Phó giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Mạnh Nguyên, Chủ tịch Viện Khoa học Công nghệ Đô thị Xanh, chuyên gia quy hoạch - kiến trúc, nhìn nhận.

Đáng chú ý, nền giá hiện tại của Cần Giờ vẫn ở trạng thái “đáy lịch sử”, chỉ bằng khoảng 1/10 so với các khu vực trung tâm như Bến Thành hay Thủ Thiêm hiện hữu. Điều này giúp biên độ tăng trưởng còn rất lớn.

Do đó, 2 - 3 năm tới chính là giai đoạn không thể bỏ lỡ của thị trường Cần Giờ, bởi từng cột mốc triển khai hạ tầng đều sẽ tạo lực đẩy mới cho giá trị Bất động sản.

“So với nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, tiềm năng tăng giá của Bất động sản Cần Giờ cao hơn hẳn. Thanh khoản của Bất động sản Cần Giờ cũng nhất định sẽ tiệm cận và có cơ hội vượt qua thanh khoản của Bất động sản nội đô hiện nay. Và lợi thế thuộc về những người nắm được cơ hội càng sớm càng tốt,” Tiến sỹ Vũ Đình Ánh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường - giá cả (Bộ Tài chính), nhìn nhận./.

