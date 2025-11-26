Tương Lai, Vịnh Ngọc 48: 'Động mạch chủ' dẫn dòng người và dòng tiền của Vinhomes Cần Giờ

Trục Tương Lai - Vịnh Ngọc 48 là nơi hội tụ dòng chảy phồn hoa của siêu đô thị ESG++

3 yếu tố cốt lõi mà mọi nhà đầu tư đều săn tìm là: Vị trí lõi trung tâm, dòng khách dồi dào và khả năng chuyển hóa doanh thu cao trên mỗi mét vuông sàn.

“Mạch máu” thương mại nơi 4 dòng khách chiến lược hội tụ

Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 không chỉ là những trục đường huyết mạch của siêu đô thị ESG ++, mà còn là “trục nén dòng người” quan trọng bậc nhất, nơi mọi luồng dịch chuyển đều phải tập trung trước khi lan tỏa đến các khu chức năng khác.

Tuyến phố chạy song song đại lộ Thời Đại, nơi đặt ga Depot của tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, càng củng cố vị thế “động mạch chủ” dẫn dòng khách và dòng tiền của toàn bộ siêu đô thị.

Trước hết là dòng khách cư dân - lực đẩy thương mại bền vững và ổn định nhất. Hơn 100 tòa cao tầng dọc trục Tương Lai, dự kiến khởi công từ tháng 12 tới, sẽ hình thành một “thành phố thẳng đứng” với hàng trăm nghìn cư dân. Đây là nhóm khách có nhu cầu và tần suất chi tiêu cao, đều đặn nhất: F&B, mua sắm hàng thiết yếu, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ gia đình, giải trí cuối tuần…

Dòng khách thứ hai là đội ngũ chuyên gia, nhân sự cao cấp làm việc tại các khối văn phòng quốc tế, trung tâm thương mại và khách sạn ngay gần kề. Đây là nhóm có thói quen chi tiêu mạnh mẽ cho ẩm thực, lounge, dịch vụ cao cấp và đặc biệt là tiêu dùng ngoài giờ làm việc.

Trong mọi đô thị lớn, tuyến phố nằm gần cụm văn phòng luôn có doanh thu trên mét vuông sàn cao nhất, và trục Tương Lai - Vịnh Ngọc 48 đang có lợi thế tương tự.

Thêm vào đó, Vịnh Ngọc là trung tâm nghỉ dưỡng xa hoa của siêu đô thị, hội tụ resort 6 sao, các dãy villa ven biển; kế cận VinWonders, Safari, thủ phủ kinh tế đêm Cosmo Bay, cảng du thuyền quốc tế Landmark Harbour, bộ đôi sân golf 18 hố… Du khách lưu trú, vui chơi giải trí thường sẵn sàng chi tiêu cho ẩm thực, giải trí và mua sắm mạnh tay hơn nhóm cư dân tại chỗ, đặc biệt vào buổi tối khi nhu cầu nightlife tăng mạnh.

Trục Tương Lai - Vịnh Ngọc 48 sẽ đón trọn 40 triệu lượt khách đến Vinhomes Green Paradise mỗi năm khi tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu hoàn thành

Dòng khách thứ tư, đồng thời là nhóm tạo doanh thu đột biến, là dòng khách MICE. Với Nhà hát Sóng Xanh 5.000 chỗ và tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng quy mô lớn nhất Việt Nam, quy tụ hơn hơn 20 thương hiệu khách sạn uy tín toàn cầu, Vinhomes Green Paradise hình thành một hệ sinh thái MICE hoàn chỉnh hiếm có tại phía Nam.

Khách MICE thường đi theo đoàn lớn, lưu trú nhiều ngày, ngân sách cao và tốc độ tiêu dùng dày đặc, tạo cú hích doanh thu cho mọi mô hình thương mại.

...

Điểm chung của bốn dòng khách này là đều đi qua trục Tương Lai - Vịnh Ngọc 48 để vào lõi tiện ích của dự án. Vì thế, trục này vận hành như “phễu hút dòng tiền” tự nhiên, nơi mật độ tiêu dùng được nén lại đậm đặc nhất, và là đích ngắm của giới đầu tư tìm kiếm mô hình kinh doanh hiệu quả.

Diện tích sàn vượt trội, tiềm năng kinh doanh mở rộng tối đa

Nếu vị trí quyết định lượng khách, thì diện tích sàn quyết định khả năng tạo doanh thu. Đây là lý do khiến liền kề Tương Lai, Vịnh Ngọc 48 trở thành lựa chọn chiến lược trong phân khúc shophouse liền kề.

Trong khi đa số sản phẩm trên thị trường có diện tích sàn hạn chế, thì mỗi căn tại đây sở hữu 300 - 322m2 diện tích sàn, và dễ dàng nâng lên 600 - 1.000m2 khi ghép 2 - 3 căn liền khối. Không gian lớn giúp chủ sở hữu linh hoạt triển khai đa dạng mô hình kinh doanh có biên lợi nhuận cao, từ F&B, lưu trú, dịch vụ giải trí đến showroom, wellness, clinic hay văn phòng...

Với diện tích sàn lớn, liền kề tại Tương Lai, Vịnh Ngọc 48 phù hợp cho nhiều mô hình kinh doanh.

Thị trường du lịch, dịch vụ Cần Giờ đang tiến đến điểm bùng nổ khi hạ tầng liên vùng hoàn thiện, mở ra nhu cầu lớn cho những mô hình kinh doanh “tổ hợp”.

“Một quán café tầng trệt hoạt động cả ngày, cộng với 8-10 phòng lưu trú ở các tầng trên và dịch vụ kèm theo như cho thuê xe, tour tham quan rừng ngập mặn, chăm sóc sức khỏe… có thể biến các căn liền kề thành “cỗ máy tạo dòng tiền” thay vì chỉ là tài sản tích lũy giá trị”, anh Ngô Thành, nhà đầu tư từ Đà Nẵng, phân tích.

Một lựa chọn khác là tổ hợp chăm sóc sức khỏe như spa, clinic. Trong bối cảnh cư dân đô thị và chuyên gia nước ngoài đang ngày càng coi trọng sức khỏe, các dịch vụ trị liệu, xông hơi, khám tổng quát, làm đẹp… trở nên thịnh hành.

Tầng trệt phù hợp để tiếp cận khách hàng mới, tầng 2-3 dành cho dịch vụ chuyên sâu, tạo thành mô hình có doanh thu đều đặn.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng đánh giá cao mô hình cửa hàng kết hợp cho thuê văn phòng. Tầng trệt có thể là cửa hàng thời trang, showroom trưng bày. Tầng trên dành cho workshop, trải nghiệm sản phẩm, cho thuê văn phòng, studio làm việc. Riêng tầng trên cùng có thể khai thác mô hình rooftop dining hoặc studio sáng tạo vốn rất được ưa chuộng tại các đô thị ven biển.

Đặc biệt, trục Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 sở hữu pháp lý lâu dài và không bị giới hạn ngành nghề kinh doanh - điều hiếm có trong các sản phẩm bất động sản ven biển. Đây chính là lớp bảo vệ vững chắc cho tài sản và là yếu tố cốt lõi trong mọi chiến lược đầu tư dài hạn.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn bứt tốc của mô hình siêu đô thị, nơi mọi giá trị thương mại, du lịch, công nghệ, giải trí được tích hợp trong cùng một hệ sinh thái. Trong bối cảnh ấy, những tài sản nằm đúng tâm mạch thương mại như Tương Lai, Vịnh Ngọc 48 không chỉ là một cỗ máy sinh lời còn mà là báu vật truyền đời.

Tác giả: PV

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn