Giám đốc Công an Hà Tĩnh nói gì khi linh động xử lý người thợ xây say ‘quên đường về’

Đại tá Nguyễn Hồng Phong yêu cầu người đàn ông gọi điện cho người thân đến chở về để đảm bảo an toàn

Sáng 17-1, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại tá Nguyễn Hồng Phong cho biết khá bất ngờ khi tình huống gặp người đàn ông làm thợ xây bị say xỉn được đưa lên mạng xã hội khiến dư luận quan tâm.

Xôn xao clip người thợ xây chất phác, được ‘tha’ không thổi nồng độ cồn

Theo đại tá Phong, thời điểm đó là tối 15-1, đã đêm muộn và mưa lạnh. Ông cùng tổ công tác thực hiện xử lý đo nồng độ cồn thì phát hiện trường hợp của ông Sử (ngụ tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) hành nghề thợ xây, đã uống say, đi lạc và mất phương hướng khi về nhà.

"Thời điểm đó đêm khuya lạnh, người thợ xây cũng lớn tuổi nên không xử lý ở đó nữa mà ngày hôm sau giao cho cán bộ công an xuống ghi nhận, làm việc sau. Bác ấy hiền lành lắm, mình chỉ xử lý chậm hơn và mang tính răn đe cảnh báo chứ không nhất thiết phải quyết liệt quá và làm ngay lúc đó" - đại tá Phong nói.

Theo đại tá Phong, tiếp xúc với tổ công tác, ông Sử cũng đã thật thà cho biết bản thân đã uống rượu say. Vì vậy, thời điểm đó có đo nồng độ cồn thì cũng chỉ xử lý về mặt hành chính chứ không thể tuyên truyền, giáo dục cho họ được, vì họ đã quá say không thể tiếp nhận thông tin mà lực lượng chức năng muốn truyền đạt.

"Bác ấy vi phạm nồng độ cồn nên vẫn phải xử lý, nhưng xử lý ở mức độ nào vừa nhẹ nhàng, mang tính nhân văn, có tính răn đe và để họ hiểu biết, tuân thủ pháp luật" - đại tá Phong cho hay.

Người đàn ông nhậu say nhưng rất chất phác, thật thà khi làm việc với lực lượng công an khiến cộng đồng mạng xôn xao



Trước đó, như đã đưa tin, tối 15-1, lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại tuyến đường Hàm Nghi (TP Hà Tĩnh). Tại đây tổ công tác phát hiện ông Sử đi xe máy có biểu hiện say xỉn, mất phương hướng nên đã dừng xe để kiểm tra.

Trùng hợp tại thời điểm này có sự xuất hiện của đại tá Nguyễn Hồng Phong - giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh - đang kiểm tra đột xuất tổ công tác.

Làm việc với tổ công tác, ông Sử cho biết sau buổi làm việc, được chủ nhà đãi nhậu rượu nên uống say, mất phương hướng về nhà.

Nghe ông Sử trình bày xong, đại tá Phong nhận thấy người đàn ông đã say xỉn nên yêu cầu không tiếp tục lái xe gây nguy hiểm cho bản thân và người đi đường. Đồng thời yêu cầu ông Sử gọi điện cho người thân đến đón về.

Đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút hàng trăm ngàn lượt like, bình luận và chia sẻ. Hầu hết dư luận khá bất ngờ trước tình huống xử lý linh động và nhân văn của vị giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

