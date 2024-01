Say xỉn quên đường về, người thợ nề được Giám đốc Công an Hà Tĩnh cho gọi vợ đến đón

Your browser does not support the video tag.

Video người thợ nề say xỉn được Công an gọi gia đình đến đón về.

Tối 16/1, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh một người đàn ông đang được tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn. Cùng thời điểm này, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đang kiểm tra đột xuất quá trình thực thi công vụ của tổ công tác.

Người thợ nề say xỉn quên đường về nhà. Ảnh cắt từ video clip.



Tại chốt kiểm tra, người đàn ông cho biết mình tên Sử (trú tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và đang làm nghề thợ nề.

Trình bày với tổ công tác, ông Sử cho rằng, hôm nay được chủ nhà mời uống rượu và khi tàn cuộc, ông điều khiển xe máy để đi về nhà, tuy nhiên do bị mất phương hướng nên đã đi lạc đường nhiều lần.

Trong đoạn video, Đại tá Nguyễn Hồng Phong đã giải thích với người đàn ông về tác hại sau khi uống rượu. Vị Giám đốc Công an tỉnh cũng cho rằng, người đàn ông sử dụng quá nhiều rượu khiến bản thân đi lạc đường, trong trường hợp xấu lỡ như xảy ra tai nạn giao thông sẽ ảnh hưởng đến bản thân, gia đình cũng như những người lưu thông trên đường.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong đã giải thích với người đàn ông về tác hại sau khi uống rượu. Ảnh cắt từ video clip.



Trước sự việc trên, Đại tá Phong cùng tổ công tác đã liên hệ cho gia đình người đàn ông đến đón về.

"Khi phát hiện người thợ nề có dấu hiệu say xỉn và không biết đường về, tôi đã yêu cầu tổ công tác gọi gia đình đến để đưa về. Ngày mai, sau khi tỉnh táo lại, sẽ yêu cầu ông ấy đến trụ sở Công an để viết biên bản tường trình và có hình thức xử lý phù hợp", Đại tá Nguyễn Hồng Phong thông tin.

Được biết, thời điểm video xuất hiện trên mạng xã hội là vào tối 16/1 khi Tổ công tác của Công an TP Hà Tĩnh xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường Hàm Nghi.

Tác giả: Cẩm Kỳ



Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết