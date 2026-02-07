Ghen chồng, vợ cướp nhẫn vàng của người yêu cũ

Toà án nhân dân khu vực 3 (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Mỹ Duyên (SN 1997) và Phạm Tuấn Anh (SN 2000), cùng trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, Tuấn Anh kết hôn với Duyên từ tháng 10.2024. Quá trình chung sống, Tuấn Anh vẫn liên lạc với người yêu cũ là chị Nguyễn Thị T. (trú xã Can Lộc). Duyên nhiều lần phát hiện và yêu cầu chồng chấm dứt mối quan hệ này nhưng không đạt kết quả.

Trần Thị Mỹ Duyên và Phạm Tuấn Anh tại toà. Ảnh: BHT



Đầu tháng 5.2025, Tuấn Anh lưu số điện thoại của chị T. bằng tên giả và nhiều lần rủ người này vào địa bàn TP. Hà Tĩnh (cũ), đồng thời chuyển tiền hỗ trợ chi phí đi lại.

Sáng 22.5.2025, phát hiện các tin nhắn tình cảm trong điện thoại chồng, Duyên yêu cầu Tuấn Anh đưa chị T. ra gặp mặt để “nói chuyện rõ ràng”.

Trên xe ô tô, Duyên liên tục dùng tay và điện thoại đánh vào đầu, giật tóc, cắn vai, chửi bới chị T., đồng thời quay video và yêu cầu trả lại số tiền Tuấn Anh đã chuyển trước đó.

Khi chị T. trình bày không có tiền để trả, Duyên đã chiếm đoạt một nhẫn vàng trị giá 5,3 triệu đồng cùng kính râm, dép và mũ lưỡi trai với tổng trị giá khoảng 570 nghìn đồng.

Hội đồng xét xử nhận định, Tuấn Anh đã điều khiển xe theo yêu cầu của Duyên nhằm ngăn cản bị hại chống cự, tạo điều kiện cho Duyên khống chế ý chí và chiếm đoạt tài sản. Hành vi của hai bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Cướp tài sản”.

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, bồi thường thiệt hại và đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị hại, HĐXX tuyên phạt Trần Thị Mỹ Duyên 3 năm 6 tháng tù giam; Phạm Tuấn Anh 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm, cùng về tội “Cướp tài sản” theo khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

