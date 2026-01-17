Lý lịch bất hảo của tên c/ư/ớ/p nguy hiểm vừa bị b/ắ/t tại Hà Tĩnh

Hành trình truy bắt đối tượng trộm cướp nguy hiểm

Khoảng 1h ngày 15/1, nhân lúc trời tối, Trần Chí Bảo (SN 2001, trú thôn Tân Xuyên, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) đột nhập vào khách sạn H.Q., đóng tại phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh để thực hiện việc trộm cướp tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh lập tức triển khai lực lượng tiến hành truy bắt đối tượng Trần Chí Bảo. Ảnh CAHT.

Sau khi gây án, Bảo bỏ trốn khỏi hiện trường trong tình trạng đầu gối và toàn bộ chân trái bị thương, chảy máu. Ngay khi tiếp nhận trình báo của bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh lập tức triển khai lực lượng tiến hành truy bắt.

Qua xác minh, đối tượng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới chấp hành xong án phạt tù không lâu, có biểu hiện manh động. Bởi vậy, lệnh truy bắt nóng của Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng được triển khai.

Theo cơ quan công an, đối tượng cao 1,6-1,7m. Khi bỏ trốn, Bảo mặc quần đùi, áo khoác tối màu, đi chân trần, di chuyển bằng đường bộ. Trong quá trình lẩn trốn, nghi phạm bị thương ở chân, máu chảy nhiều, song vẫn lì lợm cố tìm cách thoát thân.

Bởi vậy, trong thông báo, cơ quan công an nhấn mạnh, đối tượng này nguy hiểm, có thể manh động, nên đề nghị người dân không tự ý tiếp cận.

Đối tượng sa lưới chỉ sau 12 giờ truy bắt

Do đối tượng nguy hiểm, nhiều lần phạm tội, có khả năng tiếp tục gây án khi rơi vào thế đường cùng, yêu cầu đặt ra là phải truy bắt nhanh, quan trọng nhất là bảo đảm an toàn cho người dân.

Trung tá Phan Quốc Hội, Phó trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp đấu tranh, xét hỏi nghi phạm. CAHT.

Qua các dấu vết, trinh sát xác định, sau khi rời hiện trường, Trần Chí Bảo liên tục thay đổi trang phục, phương tiện và di chuyển qua nhiều địa bàn gồm: Cẩm Xuyên, khu vực Thành Sen, Can Lộc, Hồng Lĩnh. Trên hành trình này, nghi phạm bỏ lại xe máy, thuê taxi nhằm cắt đuôi lực lượng truy đuổi.

Theo một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự trực tiếp tham gia truy bắt, việc truy bắt gặp nhiều khó khăn do đối tượng di chuyển liên tục, các mối quan hệ xã hội khép kín, nên việc khoanh vùng nghi vấn khá mờ nhạt.

Song, với quyết tâm cao, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị gồm: Công an phường Nam Hồng Lĩnh; Công an các xã Đức Thọ, Đức Quang, Cẩm Hưng; Công an phường Bắc Hồng Lĩnh; Công an xã Cẩm Bình, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy, Phòng Cảnh sát giao thông, cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tổ chức xác minh, ghép nối các dữ liệu nhỏ nhất, không để mất dấu đối tượng.

Sử dụng đồng thời nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 11h ngày 16/1, khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Đức Thọ, Trần Chí Bảo đã bị lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp công an cơ sở khống chế, bắt giữ.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang lấy lời khai nghi phạm Trần Chí Bảo để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn