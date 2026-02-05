VIDEO: Khống chế nghi phạm xông vào cướp ngân hàng

Chiều tối 4-2, trên mạng xã hội xuất hiện một video ghi lại cảnh một đối tượng nam giới là nghi phạm vụ cướp ngân hàng bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Video lực lượng công an khống chế, bắt giữ nghi phạm. Nguồn: MXH

Theo thông tin ban đầu, vụ cướp ngân hàng xảy ra vào khoảng gần 17 giờ chiều ngày 4-2.

...

Vào thời gian trên, một nam thanh niên chưa rõ danh tính đã xông vào trụ sở một ngân hàng lớn tại đường Ngô Minh Loan, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai để cướp tiền.

Theo lãnh đạo phường Âu Lâu, nghi phạm đã bị lực lượng chức năng, khống chế bắt giữ ngay sau đó. Do sự việc diễn ra trên tuyến phố lớn nên thu hút nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem.

Nam thanh niên được lực lượng chức năng áp giải lên xe ô tô đưa về trụ sở ngay sau đó.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Lào Cai điều tra, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động