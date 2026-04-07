Gần 200 người tham gia l.ừ.a 'đầu tư khách sạn trực tuyến'

Chiều 6/4, Ngọc, 32 tuổi, trú Hải Phòng, cùng 116 người bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mua bán người và Đánh bạc, theo điều 174, 150, 321 Bộ luật Hình sự 2015.

Đây là phiên tòa có số bị cáo đông nhất tại Hà Tĩnh. Trong 190 bị hại, chỉ vài người có mặt theo triệu tập của HĐXX.

Theo cáo trạng, đầu năm 2024, một đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn do hai người đàn ông Trung Quốc tên A Hào và Cận (không rõ lai lịch) điều hành tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng thuộc tỉnh Bokeo (Lào) đã dựng lên mô hình đầu tư khách sạn "ảo" trên website OYO nhằm chiếm đoạt tiền.

Hoàng Thị Bích Ngọc cùng 116 người tham gia đường dây với vai trò phân cấp chặt chẽ, từ điều hành, quản lý đến "chân rết". Nhóm này là lập website giả mạo, quảng bá mô hình "đầu tư khách sạn trực tuyến" với cam kết lợi nhuận cao, rút tiền dễ dàng. Các nhân viên "sale" sử dụng tài khoản Facebook ảo, đóng giả doanh nhân thành đạt kết bạn với nhiều người Việt Nam, tạo lòng tin rồi dụ dỗ tham gia.

Các bị cáo tại tòa, chiều 6/4.



Sau khi bị hại nộp tiền, hệ thống hiển thị lợi nhuận ảo để kích thích đầu tư thêm. Khi số tiền lớn dần, chúng tìm cách trì hoãn, đưa ra lý do lỗi hệ thống hoặc yêu cầu nạp thêm tiền để "mở khóa" rút tiền, sau đó cắt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ.

Theo cơ quan điều tra, đường dây được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp. Vi Quỳnh Trang làm phiên dịch, truyền đạt chỉ đạo từ người cầm đầu và tham gia trực tiếp vào quá trình lừa đảo.

Vũ Khắc Bảo Chung và Ngô Tuấn Anh giữ vai trò quản lý, điều hành các "tổ trưởng", hướng dẫn kịch bản tiếp cận bị hại và theo dõi hoạt động của toàn bộ hệ thống.

Nhóm "hậu đài" gồm Bích Ngọc, Ninh Thị Kim Oanh, Ninh Thị Liễu, Lê Thiên Hóa trực tiếp tương tác với bị hại qua website giả mạo, cung cấp tài khoản nhận tiền và phối hợp cắt liên lạc khi nạn nhân không còn khả năng nộp thêm.

Các "tổ trưởng" quản lý nhân viên, triển khai kịch bản lừa đảo và quyết định thời điểm "chặn rút tiền", khiến nhiều nạn nhân mất toàn bộ số tiền đã đầu tư. Dưới các tổ này là hàng chục nhân viên "sale" - trực tiếp tiếp cận, dẫn dắt bị hại vào bẫy.

Tháng 8/2024, sau thời gian dài theo dõi, hàng trăm trinh sát Công an tỉnh Hà Tĩnh sang Lào, phối hợp với Bộ Công an và lực lượng liên ngành của Lào đột kích đặc khu Tam giác vàng, bắt hàng trăm người.

Nhà chức trách cáo buộc, trong hơn 6 tháng, đường dây đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng của 190 bị hại trên cả nước. Có người mất hàng tỷ đồng sau nhiều lần nạp tiền.

Trong 23 tỷ đồng phải bồi thường, hiện mới có 14 bị cáo khắc phục gần 500 triệu đồng cho 18 bị hại.

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích bắt hàng trăm người lừa đảo tại Tam giác vàng (Lào), tháng 8/2024. Video: Đức Quang - Đức Hùng

Ngoài hành vi lừa đảo, một số bị cáo còn bị truy tố tội Mua bán người. Trong đó Đinh Văn Châu, Lò Văn Tiết, Trịnh Văn Phương đã lừa tuyển người Việt Nam sang Lào, giao cho nhóm của A Hào để ép buộc làm việc trong các cơ sở lừa đảo.

Nạn nhân bị quản lý chặt chẽ, không được về nước, nếu muốn rời đi phải nộp tiền hoặc bị đánh đập. Từ tháng 3 đến 7/2024, Châu đã lừa bán 8 người, hưởng lợi 140 triệu đồng; Tiết bán 7 người, hưởng lợi 96,5 triệu đồng; Phương bán 3 người, hưởng lợi 45 triệu đồng.

Cáo trạng cũng xác định một số bị cáo có hành vi Đánh bạc. Trong tháng 7/2024, tại đặc khu Tam giác vàng, Lê Thiên Hóa cùng một số người được giao tổ chức đánh bạc trên website D79BET với các hình thức như tài xỉu, cá độ bóng đá...

Một số bị cáo trực tiếp tham gia đánh bạc với số tiền từ vài chục đến gần 80 triệu đồng. Tuy nhiên, các lần đánh bạc đều dưới 20 triệu đồng mỗi lần, và những người liên quan chưa được hưởng lợi do thua hoặc chưa được thanh toán tiền công.

Phiên xét xử dự kiến kéo dài một tuần.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress

