Đốt than sưởi ấm, 3 người ở Hà Tĩnh nhập viện cấp cứu

Ngành chức năng khuyến cáo, khi thời tiết trở lạnh, nhiều người có thói quen đốt than trong phòng kín để ngủ, tuy nhiên, cách sưởi ấm này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khôn lường, như cháy nhà do lửa bắn ra, nguy cơ bị bỏng, thậm chí gây tử vong, nguy kịch do ngộ độc khí than.