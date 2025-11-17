Dòng vốn tư nhân chảy mạnh vào Hà Tĩnh

Trong 10 tháng đầu năm 2025, Hà Tĩnh ghi nhận làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ khu vực tư nhân



Theo thông tin từ Sở Tài chính Hà Tĩnh, trong 10 tháng 2025, tỉnh đã chấp thuận chủ trương 36 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 107.782 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2024, số lượng dự án tăng thêm 16 dự án và tổng vốn đăng ký tăng gấp 7 lần, cho thấy dòng vốn nội địa đang dịch chuyển mạnh vào các lĩnh vực chiến lược của tỉnh.

Điểm nhấn đáng chú ý trong bức tranh thu hút đầu tư là sự trỗi dậy của các dự án năng lượng tái tạo – lĩnh vực được tỉnh xác định là trụ cột trong định hướng phát triển kinh tế xanh, bền vững. Trong đó, dự án Nhà máy điện gió Kỳ Anh, được phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 9/2025, đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận và giới đầu tư.

Dự án có tổng vốn trên 17.000 tỷ đồng, triển khai tại Kỳ Xuân, Kỳ Anh và Kỳ Khang, gồm 47 tua-bin với công suất mỗi tua-bin từ 5–8,5 MW. Theo kế hoạch, dự án sẽ vận hành từ quý IV/2028, hoạt động trong 50 năm kể từ khi được giao đất và cấp quyền sử dụng mặt nước.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao Sở Công thương làm đầu mối mời quan tâm, lựa chọn nhà đầu tư phù hợp, đồng thời phối hợp với các sở, ngành để thẩm định chặt chẽ báo cáo nghiên cứu khả thi. Yêu cầu xuyên suốt của tỉnh là bảo đảm chất lượng hồ sơ pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn môi trường và hiệu quả kinh tế – xã hội, nhằm hướng tới phát triển một hệ sinh thái năng lượng sạch hiện đại và bền vững.

Không chỉ thu hút mạnh dòng vốn trong nước, Hà Tĩnh cũng ghi nhận 5 dự án FDI trong 10 tháng qua. Dù quy mô vốn không lớn, nhưng hầu hết là các dự án ứng dụng công nghệ hiện đại, phục vụ trực tiếp cho sản xuất công nghiệp.

Trong số này, một số dự án đáng chú ý gồm Nhà máy tinh luyện Ferro Chromnium cacbon thấp Lirr Việt Nam với vốn hơn 1,7 triệu USD, nhà máy sản xuất cây thông Noel nhân tạo hơn 11 triệu USD và nhà máy trang phục quốc tế Gaiwach Hà Tĩnh với vốn đầu tư 2,5 triệu USD. Những dự án này hứa hẹn bổ sung nguồn lực công nghệ, tạo thêm việc làm và góp phần đa dạng hóa cơ cấu sản xuất của tỉnh.

Song song với làn sóng dự án mới, Hà Tĩnh chứng kiến nhiều công trình quy mô lớn hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động, tạo động lực tăng trưởng mới. Trong đó có nhà máy sản xuất ô tô điện giai đoạn 1, nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II và Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng. Đây đều là các dự án có sức ảnh hưởng lớn đến cơ cấu kinh tế, tạo ra hạ tầng quan trọng giúp nâng cao năng lực sản xuất và khả năng thu hút đầu tư trong các giai đoạn tiếp theo.

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng với tổng mức đầu tư hơn 13.276 tỷ đồng.



Tỉnh cũng khởi công nhiều dự án hạ tầng – dịch vụ quy mô lớn có tác động lan tỏa mạnh, bao gồm Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội, khu đô thị Nam Cầu Phủ và dự án nhà ở xã hội tại phường Thành Sen. Sự vào cuộc của các nhà đầu tư lớn góp phần hình thành các khu đô thị – công nghiệp – dịch vụ hiện đại, mở rộng không gian phát triển về phía biển và các vùng kinh tế trọng điểm.

Dòng vốn đầu tư giải ngân từ khu vực ngoài nhà nước trong 10 tháng 2025 ước đạt 25.000 tỷ đồng, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cho thấy niềm tin mạnh mẽ của doanh nghiệp và nhà đầu tư vào tiềm năng phát triển của Hà Tĩnh. Nhiều chuyên gia nhận định tỉnh đang tạo dựng được vị thế mới khi sở hữu quỹ đất sạch lớn, lợi thế hạ tầng của Khu kinh tế Vũng Áng, cùng với những cải cách hành chính được triển khai quyết liệt trong thời gian qua.

Tác giả: Nguyễn Thuấn

Nguồn tin: vneconomy.vn