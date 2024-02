Đón Tết Việt trong không gian văn hóa sáng tạo độc bản tại Vincom

Tết Việt đương đại trong không gian văn hóa sáng tạo độc bản

Tiếp nối Lễ hội mùa Thu với chủ đề “Tươi màu sắc Việt”, Vincom tiếp tục hợp tác cùng nghệ sĩ Phương Vũ và Antiantiart mang đến không gian đón Lễ hội mùa Xuân ấn tượng với tác phẩm “Vườn Xuân bốn phương”.

Mang sắc đỏ rực rỡ và hình ảnh chủ đạo là cây Hạnh Phúc khổng lồ, bức tranh “Vườn Xuân bốn phương” mang theo sức sống của đất nước con người Việt Nam. Xuyên suốt dọc thân cây, trên từng nhành cây tán lá là không khí Tết nhộn nhịp và hình ảnh đặc trưng đại diện cho ngày Xuân tại 4 vùng miền. Tác phẩm gây chú ý với hình ảnh rồng xanh uốn lượn quanh cây Hạnh Phúc, như một người bảo vệ, canh gác cho cây sự sống đâm chồi phát triển.

Hình tượng Tết Nguyên đán quen thuộc cũng được khéo léo sắp đặt trong một thế giới mới đầy ắp sự bất ngờ: Ông Đồ đang “lướt ván” trên một cây bút lông; ông Táo cùng chú Cá Chép vui vẻ hướng về cánh cổng lớn lấy cảm hứng từ cánh cổng của Vincom Mega Mall Times City; chú Rồng ngậm viên ngọc cùng chiếc tai nghe bánh Chưng; chiếc xe buýt với tạo hình bánh Tét độc đáo và tòa nhà Landmark 81 được tạo thành từ những phong bao lì xì…

Không gian văn hóa ấn tượng trong TTTM được hiện thực hóa từ những ý tưởng sáng tạo của Phương Vũ

Chuyển hóa từ những nét vẽ sáng tạo, các nghệ sĩ Antiantiart, Vincom cùng Phương Vũ đã mang bức tranh “Vườn Xuân bốn phương” phủ khắp không gian và tiện ích trong các TTTM, giới thiệu một “thế giới Tết Việt đương đại” vừa mới mẻ, hiện đại lại vừa thân thuộc cho mỗi khách hàng.

Vincom Mega Mall Ocean Park thu hút mọi ánh nhìn với điểm nhấn là cây Hạnh Phúc khổng lồ kết nối với những hình ảnh đặc trưng: tán cây hạt thóc, khèn dân tộc, chiếc ô cách điệu, hoa mơ, hoa mận... tạo thành một quần thể giao thoa độc đáo của Tết đồng bằng và miền núi phía Bắc. Trong không gian Vuờn Xuân Hạnh Phúc, khách hàng viết những lời chúc, mong ước cho năm mới lên những chiếc lá ước nguyện đỏ tượng trưng cho Tết cổ truyền và xanh tượng trưng cho cách chơi Tết mới hiện đại.

Vincom Mega Mall Ocean Park thu hút mọi ánh nhìn với đại cảnh trang trí Vườn Xuân Hạnh Phúc khổng lồ

Vincom Mega Mall Smart City khiến khách hàng thích thú khi mang đến Vườn Xuân An Lành, không gian văn hóa Tết cách tân Miền Bắc với những hình ảnh đặc trưng như hoa đào, câu đối, lì xì và Miền Tây với hình ảnh thân thuộc như: nón lá, sông nước, hoa Đồng Tiền còn Vincom Mega Mall Royal City lại gây ấn tượng với Vườn Xuân May Mắn mang đặc trưng ngày Tết của Miền Bắc và Miền Trung với hình ảnh hoa đào nở rộ, cây quất, cây thược dược gửi gắm những hi vọng về một năm mới bình an, may mắn.

Vincom Mega Mall Smart City mang đến không gian trải nghiệm Tết đương đại giao thoa giữa miền Bắc và miền Tây Nam Bộ độc đáo

Vincom Mega Mall Royal City gây ấn tượng với Vườn Xuân May Mắn mang đặc trưng ngày Tết của Miền Bắc và Miền Trung

Trong khi đó, Vincom Center Đồng Khởi lại mang đến cho các khách hàng khu vực phía Nam không gian Vườn Xuân Sung Túc rực sắc hoa mai, hoa cát tường được kiến tạo bởi thiết kế thông tầng ấn tượng, mang theo ước vọng một năm mới giàu sang phú quý, sung túc đủ đầy.

Không gian Vườn Xuân Sung Túc với kết cấu thông tầng ấn tượng tại Vincom Center Đồng Khởi

Trải nghiệm mua sắm, ẩm thực và chơi Tết từ nguyên liệu “Xanh”

Không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết, Vincom còn đem đến cho khách hàng những trải nghiệm chơi Tết mới được sáng tạo từ các nguyên liệu thân thiện với môi trường.

Chuỗi hoạt động trải nghiệm góp phần lan tỏa lối tiêu dùng “xanh” thân thiện môi trường tại Vincom

Để mua sắm Tết, khách hàng đến "Phiên chợ Xuân Xanh" - Phiên chợ 4 miền đặc biệt ngày Tết, nơi tập trung các sản phẩm thiết yếu "must-have" mà cả gia đình đang tìm kiếm. Nơi đây ưu tiên và tập trung các sản phẩm "xanh" lần đầu tiên phủ sóng tại hệ thống TTTM Vincom. Ngoài ra, Vincom cũng phối hợp cùng Uniqlo Việt Nam và Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức Phiên chợ Xanh Tử tế tại 2 TTTM Vincom Mega Mall Royal City và Vincom Center Bà Triệu.

Đáp ứng nhu cầu “ăn Tết”, Lễ hội mùa Xuân đem đến những món ăn trứ danh mang theo phong vị Tết của 4 vùng miền trên cả nước, được chế biến thủ công từ những nguyên liệu hữu cơ đã được kiểm định kỹ lưỡng, đảm bảo sạch từ nông trại đến bữa ăn của mỗi khách hàng. Đặc biệt, khách thăm quan sẽ được trực tiếp trải nghiệm các công đoạn thú vị để làm nên những món ăn không thể thiếu trong dịp Tết của mỗi người Việt.

Lễ hội mùa Xuân tại Vincom còn mang đến cho khách hàng trải nghiệm “chơi Tết” vô cùng thú vị, được kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và đương đại đi cùng yếu tố “xanh” như: sự kiện nghệ thuật ArtSpace Fiesta, workshop “New year new you", hội chợ Tết xưa, Gánh hàng Tết…

Tâm điểm chú ý của Lễ hội mùa Xuân 2024 phải kể đến chuỗi sự kiện văn hóa giải trí hấp dẫn diễn ra trong suốt dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn: Nhạc hội “Tết Xanh hạnh phúc” (21.01, Vincom Mega Mall Ocean Park); chuỗi hoạt động “Mang lộc Xuân về nhà” (27.01, Vincom Plaza Việt Trì – Phú Thọ); Múa Lân khai Xuân đồng loạt diễn ra tại hệ thống TTTM Vincom trên toàn quốc vào ngày 13.02 (tức mùng 4 Tết).

Hàng loạt ưu đãi và bộ quà tặng độc quyền dịp Tết Giáp Thìn

Lễ hội mùa Xuân 2024 còn mang đến cho khách hàng hàng loạt chương trình ưu đãi và quà tặng độc quyền đến từ Vincom và các thương hiệu được yêu thích. Khách hàng được thỏa sức ăn chơi, mua sắm với ưu đãi hấp dẫn từ chương trình “Thứ 5 ăn chơi – Thứ 7 trẩy hội” chỉ có tại TTTM Vincom: ưu đãi ẩm thực lên đến 20% và ưu đãi mua sắm lên đến 50%.

Bên cạnh đó, khách hàng cũng có cơ hội nhận được ưu đãi lên đến 70% và hàng ngàn phần quà tặng Tết đến từ các thương hiệu hàng đầu như: Uniqlo, Gap, CGV, The Body shop, Lock&lock, The Face shop, Beauty box, Ecco, Cole Haan, Vascara, Owen… Vô vàn quà tặng và ưu đãi hấp dẫn dịp Tết đến từ các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, ẩm thực, vui chơi giải trí, gia dụng, tiêu dùng… cũng sẵn sàng chờ đón khách hàng của Vincom.

Nhân dịp này, Vincom ra mắt quà tặng Tết độc quyền là 6 chiếc phong bao lì xì với các họa tiết được thiết kế từ artwork Vườn Xuân bốn phương, được làm từ nguyên liệu tái chế thân thiện môi trường. Món quà này sẽ mang theo những lời chúc năm mới đầy ý nghĩa mà khách hàng muốn gửi đến những người thân yêu.

Quà tặng độc quyền với thiết kế độc đáo của Vincom gửi tới khách hàng

​Xuyên suốt dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, 83 TTTM Vincom trên cả nước sẽ liên tục diễn ra các hoạt động trải nghiệm mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí hấp dẫn, mang tới cho các khách hàng một mùa Xuân hạnh phúc bên gia đình và bạn bè.

