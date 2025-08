Your browser does not support the video tag.

Xăng E10 phù hợp với hầu hết các loại xe đời mới, nhất là ô tô và xe máy sản xuất từ năm 2010 trở lại đây. Các dòng xe đạt chuẩn khí thải Euro 4 trở lên như Honda SH, Vario, Yamaha Exciter hay nhiều mẫu xe nhập khẩu từ Nhật Bản, châu Âu … đều có thể sử dụng loại nhiên liệu này.

Tác giả: Mai Loan - Hương Giang

Nguồn tin: Báo Nhân Dân