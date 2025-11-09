Đỗ Hoàng Hên nói gì khi trở lại đối đầu CLB Nam Định?

Ngày 10-11, Hà Nội FC có chuyến làm khách tại Thiên Trường gặp đương kim vô địch Nam Định tại trận đấu vòng 11 V-League 2025/26.

Không chỉ là trận cầu đỉnh cao giữa hai ứng viên vô địch sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia và ngoại binh chất lượng, trận đấu còn là màn tái ngộ giàu cảm xúc của tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên với đội chủ sân Thiên Trường.

Hoàng Hên (phải) từng cùng đồng hương Xuân Son tạo thành "cặp song sát" khi còn thi đấu chung màu áo Nam Định



CLB Nam Định là nơi Hoàng Hên có 3 mùa giải gắn bó, đỉnh cao là chức vô địch V-League 2023/24, Siêu cúp quốc gia 2023/24. Anh cùng đồng hương - tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son từng là cặp bài trùng trên hàng công CLB Nam Định, gieo rắc nỗi khiếp sợ cho các đối thủ mùa 2023/24, trước khi chuyển tới thi đấu cho CLB Hà Nội.

"Đây thực sự là một nơi đặc biệt. Tôi đã có 3 mùa giải rất hạnh phúc tại đây. Nhưng bây giờ tôi đang ở một CLB mới, một khoảnh khắc mới, một giai đoạn khác, nên tôi rất háo hức và có nhiều động lực", Hoàng Hên chia sẻ trước ngày trở lại sân Thiên Trường.

Sau 4 vòng đấu trong màu áo Hà Nội FC, Hoàng Hên cho thấy khát khao lớn và hiệu suất ghi bàn ấn tượng với 2 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo. Phong độ ấn tượng của Hoàng Hên càng khiến ngày trở lại Nam Định đáng chờ đợi hơn bao giờ hết.

...

"Tôi thích sự áp lực và bầu không khí trên sân. Tôi nghĩ người hâm mộ Nam Định luôn tạo ra điều đặc biệt. Có rất đông khán giả tới sân và cổ vũ đội bóng nhiệt tình. Nhưng tôi tin rằng các cổ động viên Hà Nội cũng sẽ đến và ủng hộ chúng tôi. Đó sẽ là một buổi tối rất tuyệt vời", Hoàng Hên bày tỏ.

Trở lại Thiên Trường, Hoàng Hên đặt mục tiêu cùng Hà Nội FC giành trọn 3 điểm



Đánh giá về đương kim vô địch Nam Định thời điểm hiện tại, Đỗ Hoàng Hên bày tỏ sự tôn trọng các đồng nghiệp cũ, khen họ là cầu thủ giỏi, đồng thời thể hiện sự quyết tâm.

"Dù chưa đạt 100% phong độ nhưng tôi sẽ lấy lại được điều đó. Nếu tiếp tục chơi tốt như những trận trước, tôi tin Hà Nội FC sẽ giành trọn 3 điểm", Hoàng Hên khẳng định.

Trước giờ bóng lăn, Hà Nội FC đang hơn Nam Định 5 điểm (14 so với 9) nhưng đá nhiều hơn một trận. Cả hai đang nỗ lực tích lũy điểm số để trở lại cuộc đua vô địch, sau giai đoạn đầu mùa gây thất vọng.

Tác giả: Băng Tâm

Nguồn tin: anninhthudo.vn