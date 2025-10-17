Đỗ Hoàng Hên làm điều đặc biệt, hát Quốc ca trong ngày nhận quốc tịch Việt Nam

Ngày 17/10, Hendrio nhận quyết định được công nhận là công dân Việt Nam tại Sở Tư pháp TP Hà Nội. Anh mang tên tiếng Việt là Đỗ Hoàng Hên.

Đáng chú ý, tại buổi Lễ, Đỗ Hoàng Hên mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam và hát trôi chảy Quốc ca Việt Nam ở phần lễ chào cờ trước khi chính thức nhận quyết định nhập tịch.

Đỗ Hoàng Hên trong trang phục áo dài truyền thống nhận quyết định nhập tịch Việt Nam.



Không giấu được xúc động, Đỗ Hoàng Hên chia sẻ: “Tôi rất vui, tự hào và cảm thấy vô cùng biết ơn. Tôi đã chính thức trở thành công dân Việt Nam. Tôi yêu đất nước, con người Việt Nam. Tôi khao khát được cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với niềm tin của mọi người và đóng góp hết mình cho Hà Nội FC cũng như bóng đá Việt Nam”.

Chính thức được cấp quốc tịch Việt Nam là một cột mốc quan trọng không chỉ với cá nhân Đỗ Hoàng Hên, mà còn là kết quả của quá trình làm việc tích cực của Hà Nội FC trong nhiều tháng qua.

Ngay từ khi ký hợp đồng hồi tháng 5/2025, Hà Nội FC và Hendrio đều bày tỏ mong muốn hướng tới việc nhập quốc tịch Việt Nam, qua đó giúp tiền vệ gốc Brazil có thể cống hiến lâu dài cho bóng đá nước nhà. Nhận thấy sự phù hợp cả về chuyên môn lẫn nhân cách Hà Nội FC đã đồng hành cùng cầu thủ trong toàn bộ quá trình chuẩn bị hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam.

... Đỗ Hoàng Hên chia sẻ niềm vui cùng bạn gái Lais Machado tại Lễ trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam.



Trong nhiều tháng qua, Ban lãnh đạo Hà Nội FC đã phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Cục Thể dục Thể thao và các cơ quan chức năng để đảm bảo quá trình xét duyệt diễn ra đúng quy trình và hiệu quả. Hà Nội FC cũng hỗ trợ Hendrio trong việc học tiếng Việt, tìm hiểu văn hóa, lịch sử và luật pháp Việt Nam - những yếu tố quan trọng trong hồ sơ xét duyệt quốc tịch.

Đỗ Hoàng Hên sẽ chính thức đủ điều kiện thi đấu tại V-League 2025/2026 ngay từ vòng đấu thứ 7 khi Hà Nội FC tiếp đón Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy lúc 19h15 tối 18/10, giúp đội bóng thủ đô tăng cường chiều sâu lực lượng. Ở góc độ rộng hơn, đây là minh chứng cho tầm nhìn phát triển của Hà Nội FC trong việc góp phần nâng cao chất lượng bóng đá Việt Nam, thông qua việc lựa chọn, hỗ trợ và đồng hành cùng những cầu thủ ngoại có năng lực, nhân cách và khát khao cống hiến.

Đỗ Hoàng Hên là một trong những ngoại binh hay nhất V-League những năm gần đây, với lối chơi kỹ thuật, tư duy hiện đại và khả năng tạo đột biến cao. Nếu được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội lên ĐT Việt Nam, sự góp mặt của Đỗ Hoàng Hên sẽ gia tăng sức sáng tạo cho hàng công, vốn là điểm yếu cố hữu của Việt Nam khi thiếu mẫu cầu thủ “số 10” thực thụ.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV