Điều tra vụ người đàn ông ngồi sau xe máy ngã xuống đường tử vong

Your browser does not support the video tag.

Clip: Hiện trường vụ việc.

Tối 3-1, Công an quận Bình Tân (TP HCM) cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục điều tra vụ người đàn ông tử vong ở phường Bình Hưng Hòa B.

Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân.

...



Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, người đàn ông (khoảng 50 tuổi) ngồi sau xe ôm công nghệ chạy trên đường Liên Khu 5-6, phường Bình Hưng Hoà B thì bất ngờ ngã xuống đường.

Sau khi ngã, người đàn ông có dấu hiệu khó thở nên được người dân đưa đi cấp cứu nhưng người này đã không qua khỏi.

Lực lượng chức năng quận Bình Tân có mặt để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu xác định nạn nhân đi từ Bình Tân đến một nhà người thân ở quận 10. Tuy nhiên giữa đường thì xảy ra sự cố trên.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động