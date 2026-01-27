Điều tra vụ cụ bà 90 tuổi bị nữ giúp việc bạo hành

Công an phường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xác minh vụ việc một cụ bà 90 tuổi bị bạo hành xảy ra trên địa bàn.

Hình ảnh người giúp việc bạo hành cụ bà 90 tuổi. Ảnh cắt từ clip



Trong những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ giúp việc có hành vi bạo lực đối với một cụ già ngồi xe lăn. Trong clip, người này liên tục quát mắng, dùng tay đánh vào tay và mặt nạn nhân, thậm chí ấn mạnh đầu cụ bà xuống.

Dù nạn nhân liên tục kêu đau, tỏ ra hoảng sợ, người giúp việc vẫn không dừng lại. Hành vi bạo hành còn tiếp diễn trong quá trình người này thay quần áo, vệ sinh cho cụ bà ngay trên giường.

...

Trước đó, Công an phường Hai Bà Trưng tiếp nhận trình báo của anh C. về việc mẹ anh là bà N. (90 tuổi), bị đột quỵ và được thuê người chăm sóc tại nhà ở ngõ 190 Lò Đúc, có dấu hiệu bị bạo hành.

Ngày 10-1, khi đến thăm mẹ, anh C. phát hiện tai và mắt phải của bà N. bị thâm tím, trán sưng đỏ. Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, gia đình kiểm tra camera trong nhà và phát hiện người giúp việc nhiều lần đánh bà N. trong quá trình chăm sóc.

Được biết, người giúp việc được gia đình thuê chăm sóc cụ bà với mức lương khoảng 11 triệu đồng mỗi tháng.

Sau khi tiếp nhận trình báo, cơ quan chức năng đã đưa nạn nhân đi giám định thương tích.

Tác giả: Hoàng Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động