Địa chấn ở SEA Games 33

U22 Timor Leste (áo trắng) thắng thuyết phục U22 Singapore.



Trước giờ bóng lăn, Singapore được đánh giá nhỉnh hơn Timor Leste nhờ lực lượng trẻ giàu tiềm năng và quá trình chuẩn bị bài bản, thắng cả U22 UAE lẫn U22 Iraq trong chuyến tập huấn tại Dubai. Dù phong độ gần đây thiếu ổn định, họ sở hữu nền tảng chuyên môn vượt trội và lối chơi pressing tốc độ.

Ngược lại, U22 Timor Leste bước vào trận với tâm lý nặng nề sau thất bại 1-6 trước Thái Lan và chuỗi kết quả nghèo nàn. Hàng thủ mong manh cùng kinh nghiệm hạn chế khiến họ khó tạo bất ngờ. Ngoài ra, đội bóng này cũng không dự U23 Đông Nam Á 2025 và vừa thất bại ở vòng loại U23 châu Á 2026.

...

Do đó, việc Timor Leste đả bại Singapore đầy thuyết phục được coi là cơn địa chấn ở bảng A môn bóng đá nam SEA Games 33. Thực tế, Singapore mở tỷ số sớm ngay phút thứ 11, nhưng Timor Leste lại chơi hay hơn. Liên tiếp các phút 19, 44 và 45+2, Timor Leste tấn công như vũ bão và ghi 3 bàn vào lưới Singapore. Cảm giác hàng thủ Singapore hoàn toàn bất lực trước những pha leo biên cực kỳ tốc độ của đối phương.

Sang hiệp 2, thế trận không đổi khi Timor Leste tấn công áp đảo, còn Singapore gần như không thể cầm được bóng. Nếu dứt điểm chính xác hơn, Timor Leste đã có bàn thứ 4 trong trận.

Dù vậy, kết quả thắng 3-1 đủ để mở ra cơ hội cho Timor Leste cạnh tranh vé vào bán kết với tư cách đội đứng nhì có thành tích tốt nhất. Trong khi đó, Singapore không còn nhiều hy vọng khi lượt trận cuối phải chạm trán chủ nhà Thái Lan.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn