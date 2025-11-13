U22 Việt Nam đánh bại chủ nhà U22 Trung Quốc

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U22 Trung Quốc nhập cuộc đầy khí thế với lợi thế sân nhà. Họ kiểm soát bóng vượt trội, liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành Cao Văn Bình. Phút 17, Wang Bohao có pha dứt điểm cận thành cực nhanh, nhưng thủ môn của Việt Nam phản xạ xuất thần cứu thua.

U22 Việt Nam một lần nữa thắng Trung Quốc

12 phút sau, Baihelamu Abuduwaili thoát xuống rất nhanh sau pha chọc khe xé toang hàng thủ Việt Nam, song Văn Bình một lần nữa lao ra kịp thời, cản phá trong gang tấc.

U22 Việt Nam chọn lối chơi phòng ngự phản công, tập trung giữ cự ly đội hình và tận dụng tốc độ của Thanh Nhàn ở phía trên. Dù có một vài cơ hội nguy hiểm, như cú sút chéo góc của Thanh Nhàn ở phút 35, nhưng thủ môn Huo Shenping đã khép góc kịp thời. Hiệp 1 khép lại với thế trận nghiêng hẳn về đội chủ nhà, nhưng Việt Nam vẫn đứng vững nhờ sự chắc chắn và tập trung của hàng thủ.

...

Sang hiệp 2, đội khách lấy lại thế trận và dần đẩy lùi sức ép của đối thủ. Khi trận đấu trôi về những phút cuối, cơ hội đã đến. Phút 81, từ pha phối hợp bên cánh phải, hậu vệ Trung Quốc phá bóng thiếu dứt khoát. Minh Phúc nhanh như chớp ập vào, tung cú dứt điểm cận thành làm tung lưới đội chủ nhà, mở tỉ số 1-0 cho U22 Việt Nam.

Ba phút sau, Vĩ Hào bị đẩy ngã trong vòng cấm Trung Quốc, nhưng trọng tài chính từ chối cho Việt Nam hưởng phạt đền.

Những phút cuối, U22 Trung Quốc dồn toàn lực tấn công, song hàng thủ áo đỏ vẫn đứng vững. Thủ môn Cao Văn Bình tiếp tục có ngày thi đấu xuất sắc khi từ chối thêm hai cú sút xa hiểm hóc của đối phương.

Trận thắng 1-0 trước U22 Trung Quốc không chỉ giúp U22 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại Panda Cup 2025, mà còn thể hiện sự trưởng thành rõ rệt của thế hệ cầu thủ trẻ. Họ đã chứng minh bản lĩnh, sự kiên cường và khả năng tận dụng cơ hội cực tốt trước một đối thủ mạnh hơn về thể hình lẫn thể lực.

Tác giả: Lê Vinh

Nguồn tin: anninhthudo.vn