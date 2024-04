Đi vào điểm mù, cụ ông 70 tuổi bị xe đầu kéo cán tử vong

Vụ tai nạn diễn ra khoảng 14 giờ 20 ngày 31/3, tại ngã tư đường tỉnh 359C thuộc địa phận Bạch Đằng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Tài xế V. V. Q. (sinh năm 1984, trú xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 17H-010.XX kéo sơ-mi rơ-moóc BKS 29R-077.XX đi theo hướng từ xã Thủy Đường rẽ phải vào đường 359C đã va chạm với xe đạp do ông N.M.C. (sinh năm 1954, trú thôn Đông Tây, xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đi theo hướng xã Thủy Đường đi dốc Núi Đèo.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nạn nhân C. tử vong tại chỗ. Ảnh: Hoàng Long

Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe đạp của ông C. điều khiển đã đi vào điểm mù của xe đầu kéo đang chuyển hướng khiến tài xế không quan sát được. Hậu quả vụ va chạm khiến ông C. tử vong tại chỗ do bánh xe sau của xe chèn lên người.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Trạm CSGT Lưu Kiếm, Công an TP Hải Phòng đã cử cán bộ xuống bảo vệ hiện trường. Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Huyền Sâm



Nguồn tin: kinhtedothi.vn