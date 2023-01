Đến mùng 2 Tết Quý Mão: Hơn 11.500 trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông

128 ca tử vong do tai nạn giao thông

Thống kê từ các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 63 Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Y tế ngành trên toàn quốc cho thấy, sau 3 ngày nghỉ Tết (từ 7 giờ sáng 30 Tết đến 7 giờ sáng mùng 2 Tết Quý Mão 2023), số bệnh nhân phải nhập viện do tai nạn giao thông là 11.522, tăng 1,7%, số ca tử vong là 128 trường hợp, tăng 10,3% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022.

Chỉ tính từ 7 giờ sáng mùng 1 đến 7 giờ sáng mùng 2 Tết Quý Mão, tổng số khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông là 3.318 trường hợp, tăng 3,7%; số lượt tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị nội trú theo dõi là 1.346 trường hợp, tăng 21,4%; tổng số ca tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về là 41 ca, tăng 7 ca (20,6%) so với cùng ngày Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022.

Tính riêng từ 7 giờ ngày 22/1 đến 7 giờ ngày 23/1, các cơ sở y tế trên toàn quốc đã thực hiện khám, cấp cứu cho 31.482 bệnh nhân, tăng 20,1% so với cùng ngày Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022.

Các bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú cho 19.330 bệnh nhân, chiếm 40% số bệnh nhân tới khám và tăng 38,8% so với cùng ngày Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022.

Các cơ sở y tế cũng đã thực hiện 2.210 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó 581 ca phẫu thuật chấn thương sọ não do các nguyên nhân; đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 2.471 trẻ chào đời và 10.853 bệnh nhân đã được điều trị khỏi về nhà ăn Tết.

Hơn 1.500 ca cấp cứu do tai nạn do đánh nhau

Tổng số ca cấp cứu do đánh nhau là 447 trường hợp, giảm 1,6%, số ca nặng phải nhập viện điều trị, theo dõi là 204 trường hợp, giảm 23,6% so với cùng ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; có 29 trường hợp phải chuyển viện tuyến trên, 2 ca tử vong.

Tính chung trong 3 ngày nghỉ Tết đã có 1.511 ca cấp cứu do tai nạn do đánh nhau, chiếm 1% trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện; trong đó có 604 ca phải nhập viện điều trị, theo dõi và đã có 4 trường hợp tử vong.

Cũng trong 3 ngày nghỉ Tết đã có 6.174 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn sinh hoạt, lao động, 11 trường hợp đã tử vong; 306 ca khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn; 3 ca tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu (tự tử).

Tính đến 7 giờ ngày 23/1 (tức mùng 2 Tết Quý Mão), tổng số bệnh nhân hiện đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh là 85.902 bệnh nhân.

