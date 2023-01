Ngày mùng 1 Tết: 17 vụ tai nạn giao thông, 11 người tử vong

Cảnh sát giao thông xử phạt vi phạm giao thông. Ảnh: NLĐ



Cũng trong ngày đầu năm mới, lực lượng CSGT công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 2.091 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 4,2 tỷ đồng, tạm giữ hơn 1,1 nghìn phương tiện, tước 405 giấy phép lái xe các loại.

Về vi phạm nồng độ cồn, lực lượng CSGT xử lý 729 trường hợp (so với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tăng 524 trường hợp vi phạm nồng độ cồn), 122 trường hợp vi phạm tốc độ, 3 trường hợp quá tải.

Theo báo Nhân dân, các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, lập biên bản 17 trường hợp, phạt tiền 96 triệu đồng. Tước giấy phép lái xe 10 trường hợp, tạm giữ 9 trường hợp. Trong đó có 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Qua Hệ thống giám sát xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông phát hiện 99 trường hợp vi phạm và đã gửi thông báo vi phạm tới các trường hợp này.

Trên đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an các địa phương tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn đường thủy nội địa; tuyên truyền, nhắc nhở các phương tiện thủy bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trong dịp Tết.

Trên đường sắt, các đơn vị thuộc Phòng hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông bố trí lực lượng trực, nắm tình hình trên các tuyến đường sắt do đơn vị phụ trách, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội.

