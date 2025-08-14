Bắt người trốn thi hành án tù, thu súng đạn trong phòng ngủ

Tuấn bị bắt giữ cùng khẩu súng và đạn tại nơi lẩn trốn thi hành án tù - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Ngày 13-8, Công an phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết vừa phối hợp Công an phường Đắk Cấm bắt giữ Đỗ Anh Tuấn (33 tuổi, trú phường Đắk Cấm). Tuấn đang trốn thi hành án phạt tù về tội trộm cắp tài sản. Trong quá trình bắt giữ Tuấn, cơ quan công an cũng đã thu giữ súng đạn.

Theo đó, lực lượng công an kiểm tra nhà số 31 đường Cù Chính Lan (phường Kon Tum), nơi Tuấn đang lẩn trốn việc thi hành án phạt tù vì tội trộm cắp tài sản.

Tại đây, cảnh sát phát hiện trong phòng ngủ có một khẩu súng ngắn cùng 14 viên đạn. Tuấn khai đây là số vũ khí do một người bạn gửi nhờ cất giữ.

Công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và niêm phong tang vật.

Từ lời khai của Tuấn, công an xác định V.M.H. (27 tuổi) và L.H.B.K. (21 tuổi) là người đưa khẩu súng cho Tuấn.

...

Đến 11h50 trưa 12-8, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính tại số 1 đường Yết Kiêu, phường Kon Tum nơi H. và K. sinh sống.

Tại đây, công an phát hiện một bộ dụng cụ sử dụng ma túy và 3 túi ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng (nghi ma túy đá) với tổng trọng lượng khoảng 1,7g, cùng nhiều tang vật liên quan.

Cả hai khai nhận đã tàng trữ, sử dụng ma túy. Riêng khẩu súng được xác định do Đ.M.N. (17 tuổi, trú xã Đắk Rơ Wa) đưa cho H. sửa từ tháng 7-2025; số đạn là do H. đặt mua qua mạng để thử súng.

Ngay sau đó, Công an phường Kon Tum đưa Đ.M.N. về làm việc để xác minh nguồn gốc khẩu súng, đồng thời lập biên bản bắt quả tang H. và K. về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, niêm phong toàn bộ tang vật.

Theo Công an phường Kon Tum, việc bắt giữ liên tiếp những người liên quan trong vụ án cho thấy sự chủ động, quyết liệt của lực lượng công an địa phương trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm liên quan đến vũ khí quân dụng và ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Tác giả: Trần Mai



Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

