Đề nghị kỷ luật 3 nguyên Bí thư Tỉnh ủy

Cách tất cả chức vụ trong Đảng với Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM UBKT Thành ủy TP HCM vừa thông báo đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng và 2 đảng viên. Cụ thể, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Chi bộ Trung tâm Công nghệ Sinh học TP HCM nhiệm kỳ 2012-2015 và nhiệm kỳ 2015-2017, do đã vi phạm quy định của Đảng trong công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. UBKT Thành ủy cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với ông Nguyễn Văn Thọ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, do đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm; quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước trong công tác lãnh đạo, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Đồng thời, UBKT Thành ủy TP HCM đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đoàn Văn Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, do đã vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Ngoài ra, UBKT Thành ủy cũng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 2 đảng viên: Cụ thể, ông Đinh Minh Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố, đã vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Ông Đoàn Văn Thu, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, đã vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Anh Thi, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố, do đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình. Tr.Hoàng