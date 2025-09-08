Danh tính nữ cán bộ phường chặn đường, đẩy ngã và tấn công người giữa ban ngày

Liên quan vụ chị V.T.H.H (ngụ Tổ dân phố 1 Lộc Sơn, phường B’Lao, Lâm Đồng) bị hành hung ngay trước cửa nhà vào chiều 24/8, thì vào ngày 6/9, UBND phường B’Lao đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà P.B.T, công chức công tác tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường này.

Bà T. bị đình chỉ công tác trong 15 ngày, kể từ ngày 3/9 để cơ quan chức năng làm rõ vụ việc bà liên quan đến vụ hành hung trên. Trong số ba người hành hung chị H., bà T. bị xác định là người trực tiếp đẩy ngã và tấn công nạn nhân.

Vụ hành hung diễn ra ngay trước cửa nhà bà H. vào chiều 24/8 vừa qua (Ảnh cắt từ clip).



Như đã thông tin trước đó thì vào 17h16 ngày 24/8, chị H. đang trên đường chạy xe máy về nhà mình tại số 286/19 Trần Phú (phường B’Lao) thì bị nhóm 3 người (2 nam, 1 nữ) đi trên 2 máy chạy tới mang theo hung khí (giống gậy sắt) chặn đường.

Sau đó, chị H. bị bà T. đẩy ngã vào bụi cây ven đường rồi lao tới hành hung. Lúc chị H. bị hành hung, có sự chứng kiến của ông Võ Long H. (chồng chị H.) và một số người khác. Chứng kiến sự việc, một số người định vào can ngăn nhưng bị ông H. và 1 thanh niên cầm hung khí rượt đuổi. Thấy vợ mình bị đánh, ông H. không những không can ngăn mà còn trực tiếp tác động vào người chị H. Vụ việc kéo dài gần 5 phút, sau đó được một số người dân căn ngăn mới dừng lại.

... Người dân đến căn ngăn bị đối tượng cầm hung khí doạ. (Ảnh cắt từ clip)



Sau khi sự việc xảy ra, chị H. được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện II Lâm Đồng với chấn thương phần mềm ở vùng đầu và mặt. Chị phải nhập viện theo dõi sức khỏe trong 1 ngày. Đồng thời, chị H., đã trình báo sự việc tới Công an phường B’Lao.

Thông tin trên báo Lao Động, chị H cho biết: “Trong khoảng 5 phút bị đẩy ngã vào bụi cây ven đường, tôi bị bà T. đấm, đá, cào cấu rất nhiều vào mặt, bụng, hông nên tôi không nhớ hết. Còn ông H. đá tôi 2 cái vào bụng. Lúc đó, tôi chỉ biết vùng vẫy, la hét mong mọi người giúp đỡ nhưng không ai dám giúp".

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hương Trà (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

