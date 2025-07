Danh sách 69 chủ tịch xã, phường ở Hà Tĩnh

Bản đồ phường xã mới ở Hà Tĩnh từ 1-7-2025



Dưới đây là danh sách 69 chủ tịch UBND các xã, phường ở Hà Tĩnh sau sắp xếp:

Chủ tịch phường Thành Sen là ông Nguyễn Văn Chung - nguyên phó giám đốc Sở Tài chính.

Chủ tịch phường Trần Phú là ông Nguyễn Đình Diệu - nguyên trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính UBND TP Hà Tĩnh.

Chủ tịch phường Hà Huy Tập là ông Tô Thái Hòa - nguyên trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị UBND TP Hà Tĩnh.

Chủ tịch phường Sông Trí là ông Phan Văn Quang - nguyên phó chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh.

Chủ tịch phường Hoành Sơn là ông Nguyễn Hồng Cường - nguyên phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thị ủy Kỳ Anh.

Chủ tịch phường Hải Ninh là ông Trần Bá Toàn - nguyên bí thư Đảng ủy xã Kỳ Hải.

Chủ tịch phường Vũng Áng là ông Nguyễn Thế Anh - nguyên trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Kỳ Anh.

Chủ tịch phường Bắc Hồng Lĩnh là ông Trần Xuân Đức - nguyên phó chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh.

Chủ tịch phường Nam Hồng Lĩnh là ông Tôn Quang Ngọc - nguyên phó chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh.

Chủ tịch xã Thạch Khê là ông Trần Quang Hưng - nguyên phó chủ nhiệm UBKT Thành ủy TP Hà Tĩnh; chủ tịch xã Thạch Lạc là ông Trần Xuân Hoàng - nguyên chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh; chủ tịch xã Đồng Tiến là ông Nguyễn Văn Huyên - nguyên chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập; chủ tịch xã Cẩm Bình là ông Đặng Văn Thái - nguyên trưởng phòng nghiệp vụ II, cơ quan UBKT Tỉnh ủy.

Chủ tịch xã Can Lộc là ông Trần Mạnh Sơn - nguyên phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc; chủ tịch xã Tùng Lộc là ông Lê Anh Ngọc - nguyên chánh văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường; chủ tịch xã Gia Hanh là ông Nguyễn Duy Cường - nguyên phó chủ tịch HĐND huyện Can Lộc.

Chủ tịch xã Trường Lưu là ông Nguyễn Hồng Quân - nguyên trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng UBND huyện Can Lộc; chủ tịch xã Xuân Lộc là ông Trần Đình Việt - nguyên trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Can Lộc; chủ tịch xã Đồng Lộc là ông Bùi Chiến Thắng - nguyên trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính UBND huyện Can Lộc.

Chủ tịch xã Thạch Hà là ông Nguyễn Văn Sáu - nguyên phó chủ tịch UBND huyện Thạch Hà; chủ tịch xã Toàn Lưu là ông Dương Đức Toàn - nguyên trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thạch Hà.

Chủ tịch xã Việt Xuyên là ông Nguyễn Phùng Lưu - nguyên trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thạch Hà; chủ tịch xã Đông Kinh là ông Trần Hữu Nghĩa - nguyên chủ tịch UBND xã Thạch Sơn; chủ tịch xã Thạch Xuân là ông Trần Quang Đông - nguyên trưởng phòng Tư pháp huyện Thạch Hà.

Ông Vũ Hồng Thanh - phó chủ tịch Quốc hội - trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh - Ảnh: LÊ MINH

Chủ tịch xã Lộc Hà là ông Nguyễn Việt Cường - nguyên phó chủ tịch UBND huyện Thạch Hà; chủ tịch xã Hồng Lộc là ông Võ Tá Bình - nguyên phó trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Thạch Hà; chủ tịch xã Mai Phụ là ông Nguyễn Văn An - nguyên phó chủ tịch UBND huyện Thạch Hà.

Chủ tịch xã Cẩm Xuyên là ông Phạm Văn Đan - nguyên bí thư Đảng ủy thị trấn Cẩm Xuyên; chủ tịch xã Thiên Cầm là ông Võ Tá Nhân - nguyên trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cẩm Xuyên; chủ tịch xã Cẩm Duệ là ông Nguyễn Ngọc Nam - nguyên trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Chủ tịch xã Cẩm Hưng là ông Lê Ngọc Hà - nguyên trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận huyện Cẩm Xuyên; chủ tịch xã Cẩm Lạc là ông Trần Ngọc Quang - nguyên giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cẩm Xuyên; chủ tịch xã Cẩm Trung là ông Trần Viết Chiến - nguyên chánh Thanh tra huyện Cẩm Xuyên.

Chủ tịch xã Yên Hòa là ông Phan Quang Cương - nguyên trưởng phòng nghiệp vụ III Thanh tra tỉnh; chủ tịch xã Nghi Xuân là ông Bùi Việt Hùng - nguyên phó chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân; chủ tịch xã Cổ Đạm là ông Nguyễn Văn Tuấn - nguyên chủ tịch UBND xã Xuân Hồng.

Chủ tịch xã Đan Hải là ông Trần Quỳnh Thao - nguyên trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận huyện Nghi Xuân; chủ tịch xã Tiên Điền là ông Phan Văn Lĩnh - nguyên chánh văn phòng HĐND, UBND huyên Nghi Xuân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ vào ngày 30-6 - Ảnh: LÊ MINH



Chủ tịch xã Kỳ Anh là bà Dương Thị Vân Anh - nguyên phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh; chủ tịch xã Kỳ Xuân là ông Lê Tài Tuấn - nguyên trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Kỳ Anh; chủ tịch xã Kỳ Hoa là ông Võ Tá Cương - nguyên phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh.

Chủ tịch xã Kỳ Văn là ông Nguyễn Đức Thắng - nguyên bí thư Đảng ủy xã Kỳ Trinh; chủ tịch xã Kỳ Khang là bà Đặng Thúy Anh - nguyên bí thư Đảng ủy thị trấn Kỳ Đồng; chủ tịch xã Kỳ Lạc là ông Nguyễn Ngọc Anh - nguyên bí thư Đảng ủy xã Lâm Hợp; chủ tịch xã Kỳ Thượng là ông Nguyễn Cao Cường - nguyên chánh văn phòng HĐND, UBND huyện Kỳ Anh.

Chủ tịch UBND xã Hương khê là ông Trần Quốc Bảo - nguyên phó chủ tịch UBND huyện Hương Khê; chủ tịch xã Hương Phố là ông Nguyễn Xuân Quyền - nguyên bí thư Đảng ủy xã Gia Phố; chủ tịch xã Hương Đô là ông Lê Hữu Đồng - nguyên trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Hương Khê.

Chủ tịch xã Hà Lĩnh là ông Hoàng Xuân Tần - nguyên chủ tịch UBND xã Điền Mỹ; chủ tịch xã Hương Bình là ông Lê Quang Vinh - nguyên trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương khê; chủ tịch xã Phúc Trạch là ông Dương Ngọc Hoàng - nguyên bí thư Đảng ủy thị trấn Hương Khê; chủ tịch xã Hương Xuân là ông Đặng Tuấn Anh - nguyên phó chủ tịch UBND huyện Hương khê.

Chủ tịch xã Hương Sơn là ông Hồ Thái Sơn - nguyên phó chủ tịch UBND huyện Hương Sơn; chủ tịch xã Sơn Tiến là ông Phan Tiến Hùng - nguyên trưởng phòng Nội vụ huyện Hương Sơn

Chủ tịch xã Tứ Mỹ là ông Nguyễn Kiều Hưng - nguyên phó chủ tịch UBND huyện Hương Sơn; chủ tịch xã Kim Hoa là ông Trần Quỳnh - nguyên chánh văn phòng HĐND, UBND huyện Hương Sơn.

Chủ tịch xã Sơn Giang là ông Nguyễn Trường Giang - nguyên chủ tịch UBND xã Sơn Phú; chủ tịch xã Sơn Tây là ông Phạm Hoài An - nguyên bí thư Đảng ủy thị trấn Tây Sơn; chủ tịch xã Sơn Hồng là ông Nguyễn Minh Tuấn - nguyên phó trưởng phòng Nội vụ huyện Hương Sơn.

Chủ tịch xã Sơn Kim 1 là ông Phạm Anh Hào - nguyên chủ tịch UBND xã Sơn Ninh; chủ tịch xã Sơn Kim 2 là ông Trần Quang Hòa - nguyên phó trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Hương Sơn.

Chủ tịch UBND xã Vũ Quang là ông Phan Hồng Yến - nguyên phó chủ tịch UBND huyện Vũ Quang; chủ tịch xã Mai Hoa là ông Phạm Ngọc Tạo - nguyên chủ nhiệm UBKT huyện ủy Vũ Quang; chủ tịch xã Thượng Đức là ông Nguyễn Thanh Sơn - nguyên phó chủ tịch UBND huyện Vũ Quang.

Chủ tịch UBND xã Đức Thọ là ông Bùi Ngọc Nhật - nguyên chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đức Thọ; chủ tịch xã Đức Đồng là ông Lê Văn Hiệp - nguyên chủ tịch UBND xã Đức Đồng.

Chủ tịch xã Đức Quang là ông Hoàng Xuân Hùng - nguyên phó chủ tịch UBND huyện Đức Thọ; chủ tịch xã Đức Thịnh là ông Nguyễn Anh Đức - nguyên phó chủ tịch UBND huyện Đức Thọ; chủ tịch xã Đức Minh là ông Nguyễn Tiến Thắng - nguyên phó chủ tịch HĐND huyện Đức Thọ.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ