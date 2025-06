Danh sách 69 bí thư xã, phường sau sắp xếp ở tỉnh Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: LÊ MINH

Buổi lễ có sự tham dự của ông Vũ Hồng Thanh - phó chủ tịch Quốc hội - cùng đại diện bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi lễ, ông Trần Thế Dũng - phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh - đã công bố các nghị quyết, quyết định của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy. Theo đó, Hà Tĩnh có số đơn vị hành chính cấp xã là 209, sau sáp nhập sẽ còn 69 phường, xã, giảm 140 đơn vị, đạt tỉ lệ 67%.

Về danh sách các bí thư xã, phường mới cụ thể như sau:

Bí thư phường Thành Sen là ông Trần Quang Tuấn - giám đốc Sở Xây dựng; bí thư phường Trần Phú là ông Phạm Hùng Cường - phó bí thư Thường trực Thành ủy TP Hà Tĩnh; bí thư phường Hà Huy Tập là ông Đậu Tùng Lâm - phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Bí thư xã Thạch Khê là ông Nguyễn Hoài Nam - phó bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh; bí thư xã Thạch Lạc là bà Nguyễn Thị Ái Liên - chủ nhiệm UBKT Thành ủy TP Hà Tĩnh; bí thư xã Đồng Tiến là bà Nguyễn Thị Như Ngọc - phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy; bí thư xã Cẩm Bình là ông Trần Hậu Tuấn - trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hà Tĩnh.

Bí thư phường Sông Trí là ông Nguyễn Hoài Sơn - bí thư Thị ủy Kỳ Anh; bí thư phường Vũng Áng là ông Trần Xuân Phượng - phó chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh; bí thư phường Hoành Sơn là ông Phan Thành Biển - phó chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh; bí thư phường Hải Ninh là ông Nguyễn Huy Trọng - phó bí thư Thường trực Thị ủy Kỳ Anh.

Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ - Ảnh: LÊ MINH



Bí thư xã Kỳ Xuân là ông Hồ Huy Thành - bí thư Huyện ủy Kỳ Anh; bí thư xã Kỳ Anh là ông Trần Thành Nam - chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh; bí thư xã Kỳ Văn là ông Nguyễn Trọng Hoạch - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; bí thư xã Kỳ Khang là ông Hoàng Anh Đức - phó giám đốc Sở Nội vụ; bí thư xã Kỳ Lạc là ông Võ Xuân Mão - chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Kỳ Anh; bí thư xã Kỳ Thượng là ông Hoàng Trọng Lý - phó chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh; bí thư xã Kỳ Hoa là bà Trần Thị Huyền - trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thị ủy Kỳ Anh.

Bí thư xã Cẩm Xuyên là ông Nguyễn Văn Thành - bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên; bí thư xã Thiên Cầm là ông Nguyễn Bá Đức - phó bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Xuyên; bí thư xã Cẩm Hưng là ông Nguyễn Thanh Long - chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên;

Bí thư xã Yên Hòa là ông Trần Đình Hải - trưởng ban tổ chức Huyện ủy Cẩm Xuyên; bí thư xã Cẩm Duệ là ông Hoàng Duy Trung - chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Cẩm Xuyên; bí thư xã Cẩm Trung là ông Phạm Hoàng Anh - phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên; bí thư xã Cẩm Lạc là ông Biện Văn Thuyết - trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Cẩm Xuyên.

Bí thư xã Thạch Hà là ông Nguyễn Việt Hùng - chủ tịch UBND huyện Thạch Hà; bí thư xã Việt Xuyên là ông Trần Đình Trung - phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; bí thư xã Toàn Lưu là bà Bùi Thị Oanh - trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thạch Hà; bí thư xã Thạch Xuân là ông Trần Bá Hà - phó chủ tịch UBND huyện Thạch Hà; bí thư xã Đông Kinh là ông Lê Văn Sơn - trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Thạch Hà.

Bí thư xã Lộc Hà là ông Trần Hữu Thuần - phó bí thư Huyện ủy Thạch Hà; bí thư xã Mai Phụ là ông Bùi Quang Hiếu - chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Thạch Hà; bí thư xã Hồng Lộc là ông Trần Danh Vinh - chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà.

Bí thư xã Can Lộc là ông Võ Xuân Linh - chỉ tịch UBND huyện Can Lộc; chủ tịch UBND xã Tùng Lộc là ông Hoàng Bá Anh - chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Can Lộc; bí thư xã Gia Hanh là ông Bùi Văn Sơn - chủ tịch HĐND huyện Can Lộc; bí thư xã Xuân Lộc là bà Bùi Thị Kiều Nhi - chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Can Lộc; bí thư xã Đồng Lộc là bà Đặng Thị Diệp Quỳnh - bí thư Huyện ủy Can Lộc; bí thư xã Trường Lưu là ông Nguyễn Tiến Dũng - phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc.

Bí thư phường Bắc Hồng Lĩnh là ông Lê Thành Đông - bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh; bí thư phường Nam Hồng Lĩnh là ông Nguyễn Hữu Khiếu - chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh.

Bí thư xã Đức Thọ là ông Trần Hoài Đức - chủ tịch UBND huyện Đức Thọ; bí thư xã Đức Thịnh là ông Nguyễn Thành Đồng - bí thư Huyện ủy Đức Thọ; bí thư xã Đức Quang là ông Đặng Giang Trung - chủ tịch HĐND huyện Đức Thọ; bí thư xã Đức Minh là bà Cù Thị Mỹ Hiệp - chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đức Thọ; bí thư xã Đức Đồng là ông Nguyễn Ngọc Tuấn - trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đức Thọ.

Thưởng trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao quyết định luân chuyển, điều động cán bộ tại buổi lễ - Ảnh: LÊ MINH



Bí thư xã Hương Sơn là ông Lương Quốc Tuấn - bí thư Huyện ủy Hương Sơn; bí thư xã Sơn Tiến là ông Trần Bình Thân - chủ tịch UBND huyện Hương Sơn; bí thư xã Từ Mỹ là ông Lê Nhật Lệ - trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hương Sơn; bí thư xã Kim Hoa là ông Phạm Nguyễn Bình - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Bí thư xã Sơn Giang là bà Hà Thị Huyền - phó chủ tịch UBND huyện Hương Sơn; bí thư xã Sơn Tây là ông Hoàng Cẩm Thạch - phó chủ tịch UBND huyện Hương Sơn; bí thư xã Sơn Kim 1 là ông Trần Cao Thế - bí thư Đảng ủy thị trấn Phố Châu; bí thư xã Sơn Kim 2 là ông Lê Thành Nhân - chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Hương Sơn; bí thư xã Sơn Hồng là ông Nguyễn Thành Đồng - chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn;

Bí thư xã Hương Khê là ông Trần Quang Nhật - phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; bí thư xã Hương Đô là ông Phan Kỳ - phó chủ tịch UBND huyện Hương Khê; bí thư xã Phúc Trạch là ông Hoàng Quốc Nhã - trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận huyện Hương Khê; bí thư xã Hương Xuân là ông Nguyễn Kim Tú - trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hương Khê; bí thư xã Hương Phố là ông Hà Văn Đàn - chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hương Khê; bí thư xã Hương Bình là ông Nguyễn Thanh Tuấn - chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Hương Khê; bí thư xã Hà Linh là ông Trần Tuấn Nghĩa - phó chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Bí thư xã Vũ Quang là ông Trần Nguyên Thọ - chủ tịch UBND huyện Vũ Quang; bí thư xã Mai Hòa là ông Lê Thanh Nghị - chủ tịch HĐND huyện Vũ Quang; bí thư xã Thượng Đức là bà Nguyễn Thị Việt Hà - bí thư Huyện ủy Vũ Quang.

Bí thư xã Nghi Xuân là ông Phạm Chí Hiếu - phó giám đốc Sở Tài chính; bí thư xã Tiên Điền là ông Nguyễn Văn Hiếu - chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân; bí thư xã Đan Hải là ông Nguyễn Trọng Văn - phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nghi Xuân; bí thư xã Cổ Đạm là ông Phan Văn Thư - trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Nghi Xuân.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ