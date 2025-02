Đi gom bẫy tôm, người phụ nữ bị cá sấu cắn tử vong trên sông

Your browser does not support the video tag.

Sawiyah, 64 tuổi, đang thu gom bẫy tôm của mình thì con cá sấu ngoạm vào tay trái của bà ở Aceh Singkil Regency, Indonesia vào khoảng 7h30 ngày 8/2. Con bò sát sau đó kéo người phụ nữ lớn tuổi yếu ớt xuống nước.

Cảnh sát và dân làng đã tiến hành tìm kiếm sau khi con trai của Sawiyah báo cáo rằng bà mất tích khi bà không trở về nhà.

Người dân và cảnh sát tìm kiếm người phụ nữ bị cá sấu tấn công.

Đội tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của người phụ nữ mất tích bị mắc kẹt trong hàm của con cá sấu vào khoảng 1h40 ngày 9/2.

Trưởng quận Khairuddin cho biết: "Đội tìm kiếm đã nhìn thấy con cá sấu đang tiến về phía mép sông. Khi tiếp cận, nó đột nhiên thả xác nạn nhân và ngay lập tức quay trở lại sông".

Cảnh quay cho thấy người dân địa phương chuyển xác Sawiyah lên một chiếc thuyền cao su để đưa về làng.

Quần đảo Indonesia là nơi sinh sống của 14 loài cá sấu - với một quần thể lớn cá sấu cửa sông cực kỳ lớn và hung dữ phát triển mạnh trong khí hậu của khu vực.

Các nhà bảo tồn tin rằng cá sấu đã bị đẩy vào sâu hơn trong đất liền gần các ngôi làng do tình trạng đánh bắt quá mức làm giảm nguồn cung cấp thức ăn tự nhiên của cá sấu kết hợp với việc mất môi trường sống do phát triển các vùng ven biển thành trang trại.

