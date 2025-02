Đại sứ Knapper khuyến cáo người Việt không vượt biên vào Mỹ

Đại sứ Mỹ gặp bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Quang cảnh cuộc gặp giữa Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang và Đại sứ Mỹ Marc Knapper - Ảnh: Bộ Công an Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 13-2 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã tiếp Đại sứ Mỹ Knapper. Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi một số vấn đề về hợp tác song phương và hợp tác chuyên ngành giữa Bộ Công an Việt Nam với các đối tác an ninh, cảnh sát và lực lượng thực thi pháp luật Mỹ. Theo Đại sứ quán Mỹ, trong cuộc gặp này hai bên đã trao đổi về hợp tác song phương trong thực thi pháp luật nhằm hạn chế nhập cư bất hợp pháp, phòng chống tội phạm mạng và đấu tranh chống lại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Ngoài vấn đề nhập cư và cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, ông Knapper đã gặp Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trong tuần vừa qua giữa lúc chính quyền Trump có các động thái thuế quan với nhiều đối tác thương mại Mỹ.