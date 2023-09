Dại dột hôn rắn hổ mang, người đàn ông nhận ngay kết đắng

Your browser does not support the video tag.

Những người dân ở Bhadravathi, bang Karnataka, Ấn Độ đã phát hiện thấy một con rắn hổ mang trong khu phố. Ngay sau đó, họ đã gọi cho lực lượng cứu hộ rắn địa phương đến để bắt con rắn độc.

Sau khi bắt được con rắn một cách dễ dàng, Sonu bắt đầu chơi với nó để gây ấn tượng với đám đông.

Anh ta cố gắng cúi xuống hôn con rắn hổ mang. Hành động này đã khiến con rắn nổi giận, lập tức cắn vào môi Sonu và tiêm nọc độc.

...

Người đàn ông bắt đầu chảy máu nhưng cố gắng giữ bình tĩnh và bỏ con rắn vào túi. Sau khi thả con rắn vào khu rừng gần đó, Sonu được đưa đến bệnh viện công và may mắn vẫn sống sót.

Krishna Kumar, một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết: "Sonu muốn bắt chước những pha nguy hiểm mà anh ấy đã xem trên Youtube. Nhưng thay vì hôn con rắn hổ mang từ phía sau, anh ta lại dại dột hôn nó từ phía trước và phải trả giá cho hành động này".

Chuyên gia về rắn Ấn Độ Subhendu Mallik cho biết: "Những hành vi này là bất hợp pháp và nhiều bang đã cấm chúng. Trong clip này, anh ấy đã mắc khá nhiều lỗi khi xử lý con rắn".

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn