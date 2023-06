Clip: Cậu bé dùng tay không bắt rắn hổ mang chúa khổng lồ

Your browser does not support the video tag.

Trong clip, một cậu bé đang cố gắng bắt một con rắn hổ mang chúa, một trong những loài rắn độc nhất trên thế giới.

Bị cậu bé túm lấy đuôi, con rắn lập tức quay đầu lại phòng thủ. Ngay sau đó, nó phình mang ra rồi định đớp vào chân đối phương. Tuy nhiên, cậu bé đã nhanh chóng lùi lại, kiên nhẫn chờ đợi rồi đưa tay lên đầu con rắn và tóm chặt lấy nó.

Đoạn clip được tài khoản Animalinthenaturetoday chia sẻ lên Instagram. Màn bắt rắn ấn tượng này sau đó đã nhận được hơn 151 nghìn lượt xem và 2.800 lượt thích. Đa số người xem đều tỏ ra sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng này. Một số người khác thì khen ngợi màn bắt rắn chuyên nghiệp của cậu bé.

Rắn hổ mang chúa loài rắn thuộc họ Elapidae (họ rắn hổ), phân bố chủ yếu trong các vùng rừng nhiệt đới, trải dài từ Ấn Độ đến Đông Nam Á. Đây là loài rắn độc dài nhất thế giới, với chiều dài tối đa ghi nhận được trong tự nhiên là 7m.

Rắn hổ mang chúa được đánh giá là loài nguy hiểm và đáng sợ trong phạm vi sinh sống của chúng, mặc dù loài rắn này không chủ động tấn công con người.

Nọc độc của rắn hổ mang chúa khi vào cơ thể, sẽ tấn công thẳng tới hệ thần kinh trung ương, gây mờ mắt, đau nhức, buồn ngủ, chóng mặt và tê liệt thần kinh. Theo các chuyên gia, rắn hổ mang chúa có khả năng giết chết nạn nhân, thông qua một vết cắn có chứa từ 200 – 500mg nọc độc.

Rắn hổ mang chúa có khả năng khống chế lượng chất độc khi cắn con mồi. Loài rắn này tiết ra chất độc được chứa trong một túi cơ của tuyến nọc nằm ở vòm họng. Túi cơ này sẽ co bóp đưa nọc độc đến răng nanh khi chúng tấn công con mồi. Với nọc độc kinh hoàng, đủ giết vài chục người, rắn hổ mang chúa được mệnh danh là "chúa của các loài bò sát".

Nọc độc rắn hổ mang chúa đặc biệt nguy hiểm, có tỉ lệ thiệt mạng cao. Bởi vậy, các bác sĩ khuyến cáo, khi bị rắn cắn, người dân phải nhanh chóng tới bệnh viện để được điều trị, cấp cứu kịp thời.

