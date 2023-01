Theo Newsflare, anh Srisuwan Bunpira, 44 tuổi, đang thư giãn sau một ngày dài thì giật mình khi nhìn thấy một con rắn nằm cạnh một chiếc túi nhựa trong nhà mình ở tỉnh Chon Buri, Thái Lan vào ngày 10/12.

Các nhân viên cứu hỏa đã đến ngay sau đó và sử dụng một cây gậy chuyên dụng để khuất phục con rắn hổ mang, nó tức giận ngẩng đầu lên về phía các chuyên gia. Sau 20 phút vậy bắt, cuối cùng con rắn cũng bị tóm gọn và nhét vào bao tải để thả về môi trường sống tự nhiên của nó.

Lính cứu hỏa Winas Chuaykwamdi, 50 tuổi, nói: “Cư dân không nên tự mình bắt bất kỳ loại rắn nào, dù có độc hay không. Chúng tôi có các chuyên gia để ứng phó với những sinh vật đó.

'Nếu bị rắn độc như rắn hổ mang này cắn, bạn có thể chết”.

Anh Srisuwan nói: “Tôi nghĩ sẽ được nghỉ ngơi khi trở về nhà nhưng tôi đã nhìn thấy con rắn. Nó bắt đầu rít lên với tôi. Tôi đã rất sợ hãi”.

Theo các nhà nghiên cứu, 7.000 người được điều trị rắn cắn mỗi năm ở Thái Lan. Suchai Suteparuk từ Khoa Độc học tại Đại học Chulalongkorn báo cáo rằng 30 người trong số đó đã chết.

Clip: Bàng hoàng phát hiện rắn hổ mang trong nhà sau khi đi làm về. (Nguồn: Newsflare).

Tác giả: Quốc Tiệp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn