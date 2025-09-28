Cựu chủ tịch thị trấn ở Cà Mau tự tử tại nhà riêng

Trưa 28-9, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, ông Đ.V.M. - cựu Chủ tịch UBND thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau (cũ) - vừa được người thân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Ông M. làm Chủ tịch UBND thị trấn Cái Nước (nay là xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau) nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong thời gian đương chức, ông M. bị người dân tố cáo thu hơn 9 tỉ đồng nhưng không ra biên lai và được xác định có nhiều sai phạm trong việc thực hiện xây dựng hạ tầng tại chợ thị trấn Cái Nước.

...

Tháng 8-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án "Vi phạm về quy định đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" khi thực hiện xây dựng hạ tầng chợ thị trấn Cái Nước.

Cũng liên quan đến sai phạm trên, trước đó, ông M. đã bị kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng và chính quyền.

