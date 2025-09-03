Ấy là vụ bà Trần Việt Nga, cục trưởng cục an toàn thực phẩm cùng 5 thuộc cấp bị công an bắt ngày 29/8, và trước đó, chồng bà, ông Lê Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế bị bắt vào ngày 14/7.

Và trước đó, cục trưởng của cục mà bà Nga kế nhiệm, ông Nguyễn Thanh Phong cũng mới bị bắt, cũng cùng tội danh: nhận hối lộ.

Bà Nga bị bắt sau 11 tháng nhậm chức.

Bà Trần Việt Nga. Ảnh: Bộ Y tế



Đáng nói, trước khi bị bắt, trước tình hình cơ quan chức năng triệt phá nhiều vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, bao gồm cả sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, bà Nga từng phát biểu: "Đây là những vụ việc nghiêm trọng và hy vọng các tổ chức, cá nhân phi đạo đức kinh doanh sẽ thay đổi hành vi sau những vụ triệt phá này. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đang và có ý định sản xuất, kinh doanh hàng giả"...

Vào tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục An toàn thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế thì thấy rất nhiều chức năng nhiệm vụ của cục, trong đó nêu rõ, là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế được phân công quản lý trong phạm vi cả nước.

Ôi giời ôi, thế mà lần lượt 2 cục trưởng nối nhau vào... lò.

Cả hai vợ chồng bà Nga đều nắm cương vị quan trọng ở hai cục quan trọng, yết hầu của việc bảo vệ sức khỏe nhân dân, một là cục phòng bệnh và hai là cục an toàn thực phẩm.

Và với những gì đã thấy, chúng ta có thể hình dung sức khỏe của dân ta lâu nay được "bảo vệ" như thế nào, phòng và an toàn như thế nào?

Nên tôi đặt cái tít báo là "cục... không an toàn" là bởi thế.

An toàn sao được khi người này ký cho phép thực phẩm giả lưu hành, người kia nhận phong bì cám ơn.

Số phận nhân dân thì họ mặc kệ...

Lại nhớ câu của Marx trích dẫn lời của nhà hoạt động công đoàn người Anh, T.J.Dunning (1799 – 1873): "Với một lợi nhuận thích đáng thì tư bản trở nên can đảm. Được bảo đảm 10% lợi nhuận thì người ta có thể dùng tư bản vào đâu cũng được, được 20% thì nó hoạt bát hẳn lên, được 50% thì nó trở nên thật sự táo bạo, được 100% thì nó chà đạp lên mọi luật lệ của loài người, được 300% thì không còn tội ác nào là nó không dám phạm, dù có nguy cơ bị treo cổ. Nếu hỗn loạn và xung đột mang lại lợi nhuận, nó sẽ khuyến khích cả hai. Tất cả điều đó đã được chứng minh bởi nạn buôn lậu và buôn bán nô lệ".

...

Hồi học đại học chúng ta đều đã được học môn Triết học Mác Lê và có biết đến câu này, nhưng hồi ấy chúng ta chỉ biết là bọn tư bản chúng xấu xa thế, chứ chưa biết là Mác tiên đoán cho tới tận bây giờ, khi cũng ta bắt đầu có ý nghĩ cho rằng Mác đã... lỗi thời.

Hôm bà Nga bị bắt, tôi đăng tin này lên facebook kèm lời cảm thán, xinh và trẻ thế mà bị bắt, nằm sàn xi măng, nghĩ tội. Nhiều bạn vào bình luận vui lắm, đây là vài ba trong số ấy: "...Những kẻ này phải xử kịch khung! Gác cổng cho cả nước mà sờ hàng gì cũng thấy giả. Hàng giả mà được cấp chứng nhận đủ điều kiện lưu hành"… "Nơi an toàn lại là nơi mất an toàn nhất. Chỉ có NHÂN DÂN là phải gánh chịu". "Bà này trẻ và xinh vì bà không ăn thực phẩm bẩn, thực phẩm do bà ấy cấp. Chắc bà ấy biết chỉ có ăn hối lộ mới không có hóa chất!"...

Nó đau xót vô cùng.

Thế rồi cuối cùng thì, nhân dân biết tin vào đâu?

Ai bảo vệ sức khỏe cho họ?

Ai giúp họ tự bảo vệ mình trước làn sóng tấn công của thực phẩm giả, thuốc giả, sữa giả (cả dành cho trẻ em).

Và ai bảo vệ sức khỏe cho toàn thể nhân dân của đất nước này đủ để bước vào "kỷ nguyên mới", kỷ nguyên cần trí tuệ và sức khỏe song hành để thực hiện lời phát biểu của Tổng bí thư Tô Lâm trong diễn văn quan trọng đọc trong ngày quốc khánh 2/9, kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công hôm qua: "Đất nước Việt Nam trường tồn; Tổ quốc Việt Nam hòa bình; Dân tộc Việt Nam thịnh vượng, phát triển".

Tất nhiên chúng ta vẫn hy vọng rằng, sau quyết định khiển trách ban cán sự Đảng bộ y tế nhiệm kỳ 2021- 2026 và sau những quyết định khởi tố của cơ quan chức năng, thì bộ máy sẽ được ổn định lại để họ thực hiện đúng nhiệm vụ của họ là lá chắn sức khỏe của nhân dân.

Đất nước cần có nhiều lá chắn, từ an ninh tới quân sự, từ ý thức tới vật chất, và trong đó, lá chắn bảo vệ sức khỏe của nhân dân cũng rất cực kỳ cần thiết.

Sức khỏe nhân dân cũng quyết định sự tồn vong của dân tộc.

Và chúng ta cũng hy vọng, sẽ không bao giờ còn những cục... không an toàn như thế nữa trên đất nước ta.

Để như Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu trong lễ quốc khánh hôm qua: "Càng thấm thía ý nghĩa thiêng liêng của từ "Nhân dân tôi", "Tổ quốc tôi""...

Tác giả: Văn Công Hùng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn