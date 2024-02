CSGT Hà Tĩnh đột xuất kiểm tra nồng độ cồn lái tàu hoả

Để đảm bảo trật tự - an toàn giao thông (TT-ATGT) đường sắt, đặc biệt dịp ra Tết, Tổ công tác đã tiến hành đột xuất kiểm tra nồng độ cồn đối với trưởng tàu và lái tàu hỏa HSE11 và HSE5 dừng đón trả khách, trả hàng. Quá trình kiểm tra, lực lượng CSGT cũng yêu cầu đối với trưởng tàu, lái tàu phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy trình làm việc, chạy đúng tốc độ trên tuyến.

Kiểm tra cán bộ trực ban tuyến ga Yên Trung.

Kiểm tra nhật ký ghi chép giờ chạy tàu tại điểm gác ghi giữa đường sắt.

...



Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng tiến hành kiểm tra đột xuất đối với nhân viên làm nhiệm vụ trực gác tại ga Yên Trung. Trong đó, tiến hành kiểm tra sổ sách, nhật ký các chuyến tàu hỏa chở khách có dừng đón trả khách tại ga, quá trình trực gác của nhân viên nhà ga có đảm bảo đúng các quy định hay không, đồng thời kiểm tra nồng độ cồn đối với cán bộ, nhân viên nhà ga đang làm nhiệm vụ trực gác.

Your browser does not support the video tag.

Anh Đỗ Văn Thắng (SN 1977), lái tàu cho biết, luôn tuân thủ các quy định trong khi làm việc, đặc biệt không vi phạm về nồng độ cồn để bảo đảm an toàn cho chính bản thân cũng như hành khách.

Trong quá trình kiểm tra các trưởng tàu, lái tàu cũng như cán bộ nhân viên làm việc tại ga Yên Trung đều chấp hành tốt các quy định, chưa phát hiện trường hợp nào có nồng độ cồn trong lúc làm việc.

Thời gian tới, lực lượng CSGT đường sắt (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh) sẽ tiến hành phối hợp với lực lượng CSGT các huyện Vũ Quang, Hương Khê tiếp tục kiểm tra công tác trực gác, đảm bảo ATGT đường sắt và chấp hành các quy định của cán bộ, nhân viên tại các nhà ga và các điểm gác ghi trên toàn tuyến, đặc biệt là kiểm tra nồng độ cồn đối với các trưởng tàu, lái tàu đối với các đoàn tàu có lịch trình dừng đón trả khách tại các gà Hòa Duyệt (Vũ Quang) và Hương Phố (Hương Khê).



Tác giả: Đức Quang

Nguồn tin: cand.com.vn