Container tông xe máy trên quốc lộ, vợ chết chồng trọng thương

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 7h40 ngày 27/1 tại Km 866+150 quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Vào thời điểm kể trên, ô tô đầu kéo BKS: 43C -176.91 kéo romoc BKS: 43R-008.65 chưa xác định người điều khiển (xe của một doanh nghiệp đóng tại TP Đà Nẵng) chạy hướng Đà Nẵng - Huế.

Khi đến vị trí nói trên, xe container xảy ra va chạm với xe máy BKS 52H1-4858 do ông Lê H. cầm lái chở theo vợ là bà C. cùng trú thôn (Trung Phước Tượng, xã Lộc Trì) chạy hướng cùng chiều phía trước đang chuyển hướng qua đuờng. Cú tông trực diện, xe máy bị cuốn vào gầm khiến bà C. chết tại chỗ, ông H. bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: A.P)

Trước đó, khoảng 12h25 ngày 30/10/2023 anh Đặng C. (SN 1976, trú thôn Mỹ An, xã Phú Dương, TP Huế) lái xe tải BKS: 75C-000.47 chạy theo hướng xã Phú An (huyện Phú Vang) đi phường Thuỷ Vân (TP Huế).

Khi đến ngã tư kể trên thì xảy ra va chạm với xe đạp do em Nguyễn Văn T. (SN 2010 trú thôn Dưỡng Mong - học sinh lớp 8/1 Trường THCS Phú Mỹ) cầm lái chạy phía trước cùng chiều.

Cú tông quá mạnh khiến em Nguyễn Văn T. bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Tuy nhiên, đến 15h15 cùng ngày thì em T. chết.

Qua kiểm tra tài xế xe tải là anh Đặng C. không có nồng độ cồn trong khí thở. Sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Phú Vang phối hợp với Viện KSND huyện và Pháp y thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

