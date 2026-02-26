Người lái ôtô 'khóa đuôi' xe khác ở Hà Tĩnh bị khởi tố

Ngày 26/2, Linh, 41 tuổi, trú phường Trần Phú, bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng, theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khi bị Công an phường Trần Phú triệu tập làm việc, Linh nói đã nhận thức hành vi của mình là sai, thiếu ý thức trong tham gia giao thông đường bộ.

Bị can Nguyễn Viết Linh (trái) khi bị triệu tập. Ảnh: Công an cung cấp



Theo điều tra ban đầu, khoảng 10h20 ngày 18/2 (Mùng 2 Tết), nam thanh niên 29 tuổi lái ôtô 5 chỗ chở người thân đi chúc Tết. Khi rẽ vào ngõ 71, đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú (trước đây thuộc TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) thì không thể di chuyển tiếp vì một ôtô màu trắng đỗ chiếm quá nửa mặt đường rộng hơn 4 m. Người này xuống tìm thông tin liên hệ với chủ xe nhưng không thấy nên bấm còi báo hiệu.

Vài phút sau, Linh xuất hiện, nhận là chủ xe. Nam thanh niên đề nghị di chuyển ôtô gọn vào lề để các phương tiện có thể đi qua ngõ nhỏ, nhưng Linh nói khu vực trên "được phép đỗ xe", khẳng định việc "đỗ tại đây cả ngày là bình thường", "ai cẩu được thì cứ cẩu".

...

Linh sau đó còn lái thêm một ôtô khác đến đỗ phía sau, khiến ôtô 5 chỗ của nam thanh niên bị kẹp giữa hai đầu, không thể tiến hoặc lùi.

Tình huống ôtô 5 chỗ màu đen của nam thanh niên bị hai phương tiện khác chặn đầu, trưa 18/2. Video: Hùng Lê

Khi Công an phường Trần Phú tới hiện trường, Linh ra làm việc và không hợp tác, bảo "nhà có 5-6 ôtô, có bị phạt 100 triệu đồng cũng không sao". Đến gần 14h cùng ngày, người này lái xe rời đi.

Nhà chức trách đánh giá Linh có hành vi cản trở giao thông, gây mất trật tự công cộng, có lời nói thách thức.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress