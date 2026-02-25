Công nhân trở lại nhiều công trường ở Hà Tĩnh làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Công nhân trở lại công trường dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen từ mùng 6 Tết - Ảnh: LÊ MINH

Sáng 24-2 (mùng 8 Tết), phóng viên có mặt tại dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh), ghi nhận một số nhóm công nhân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Tại đây, một nhóm công nhân điều khiển máy múc, máy ủy tiến hành san gạt mặt bằng hạ tầng khuôn viên dự án. Một nhóm công nhân khác bốc vác giàn giáo, ván gỗ, sắt thép đến điểm tập kết sẵn sàng cho đợt thi công mới.

Tại dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II phường Thành Sen, các đơn vị thi công cho công nhân nghỉ đón Tết trước 4 ngày. Kể từ mùng 6 Tết đến nay mới có rải rác một số công nhân trở lại công trường làm việc theo kế hoạch.

Ông Trần Quốc Thắng - cán bộ Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Linh - cho biết hiện mỗi ngày mới có khoảng 20 công nhân sinh sống ở địa phương trở lại làm việc; phần lớn công nhân quê ở ngoại tỉnh sẽ trở lại làm việc từ ngày 26 và 28-2.

"Với những công nhân trở lại công trường làm việc sớm thì công ty có các phần quà trao theo từng ngày để động viên. Những công nhân ở ngoại tỉnh công ty luôn tạo điều kiện cho họ thêm thời gian nghỉ ngơi vui Tết, bởi khi đã vào công trường thì họ sẽ làm việc liên tục, ít có ngày nghỉ để về quê" - ông Thắng cho hay.

Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen do Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư dự kiến 550 tỉ đồng.

...

Dự án có tổng diện tích sàn hơn 46.200m2 với 3 tòa nhà cao 12 tầng, 509 căn hộ; 41 căn nhà ở thương mại cao 3 tầng với hệ thống giao thông, cây xanh, sân chơi thể dục, thể thao, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tiện ích khác.

Dự án được khởi công đúng dịp 19-8, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Sau gần 5 tháng triển khai, đến nay dự án đã xây dựng xong tầng thứ 4 tại cả 3 tòa nhà, hạng mục nhà thương mại đã xây dựng xong tầng thứ 2.

Công nhân và máy móc đã hoạt động nhộn nhịp tại dự án khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ - Ảnh: LÊ MINH



Tại các dự án khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ ở xã Cẩm Bình và dự án thi công nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ ở xã Cẩm Duệ, hàng chục công nhân cũng đã trở lại công trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Ông Nguyễn Minh Hiếu - cán bộ Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 1 - cho biết tại dự án thi công nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ đã có nhiều công nhân trở lại công trường để dọn dẹp vệ sinh và nhận bàn giao công việc, bắt đầu từ ngày mai sẽ tập trung thi công bình thường trở lại.

Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ được khởi công từ tháng 12-2024, theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào tháng 6-2026.

Tác giả: LÊ MINH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ