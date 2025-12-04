"Nữ quái" Đường Ngọc Như bị b.ắ.t, hé lộ chiêu "ẩn mình" trốn truy nã 9 năm

Theo tin tức từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh, mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ thành công đối tượng truy nã Đường Ngọc Như (SN: 1983, quê quán: xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh) do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM ra quyết định truy nã về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Vụ án xảy ra vào khoảng thời gian cuối năm 2016, trong một lần đến nhà bạn chơi tại quận Phú Nhuận (cũ), TP.HCM, do thiếu tiền tiêu xài Như đã thực hiện hành vi trộm laptop của bạn rồi đem đi bán. Sau đó Đường Ngọc Như đã bị Công an quận Phú Nhuận (cũ) bắt giữ, khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Sau 9 năm trốn truy nã, Đường Ngọc Như vừa bị bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Do lo sợ phải ngồi tù đầu nên khoảng đầu năm 2017, Đường Ngọc Như đã bỏ trốn khỏi địa phương đi sang nước Lào để sinh sống. Tại đây, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng Đường Ngọc Như đã “thay đổi thân phận”, đổi quốc tịch Lào, đổi tên thành THIPPHAPHONE và ngày tháng năm sinh đồng thời cắt đứt liên lạc với người thân, bạn bè.

Ngày 30/11, ngay khi Như trở về quê nhà tại xã Gia Hanh thì bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

