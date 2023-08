Công an Hà Tĩnh nhận thư khen phá chuyên án lừa đảo 100 tỷ đồng

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo. (Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ)



Ngày 10/8, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, đã gửi Thư khen đến Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và Trưởng Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), ghi nhận và biểu dương thành tích Công an huyện Thạch Hà đã triệt xóa thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, với số tiền bị chiếm đoạt lên đến 100 tỷ đồng.

Nội dung Thư khen nêu rõ lãnh đạo Bộ nhận được báo cáo về việc ngày 27/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức đấu tranh, khám phá thành công chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng buôn bán thực phẩm chức năng kém chất lượng trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên cả nước, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng; bắt giữ, khởi tố 16 bị can, thu giữ 105 điện thoại di động, 11 macbook, 31 laptop, 2,5 tấn sản phẩm chức năng.

“Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của Công an tỉnh Hà Tĩnh, nhất là Công an huyện Thạch Hà, trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với nhiều thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp. Kết quả điều tra, khám phá vụ án đã góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người dân, răn đe, phòng ngừa loại tội phạm có xu hướng gia tăng trên lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng; đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an," nội dung Thư viết.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, biểu dương thành tích của các đơn vị tham gia điều tra, khám phá vụ án.

Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật; phối hợp làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để các tổ chức, người dân nâng cao cảnh giác và tích cực hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng Công an đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm trên không gian mạng.

Trước đó, Công an huyện Thạch Hà nhận được nguồn tin tố giác tội phạm về việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh (trụ sở tại số 110 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua rao bán sản phẩm “Trị nám Bà Nhàn” trên mạng xã hội.

Để lôi kéo khách hàng tham gia, các đối tượng quảng cáo bán sản phẩm bằng hình thức hỗ trợ hoàn tiền nếu sử dụng sản phẩm không hiệu quả. Sau đó, các đối tượng yêu cầu khách hàng phải đóng các khoản phí làm hồ sơ để hoàn tiền vào các số tài khoản khác nhau của công ty rồi chiếm đoạt.

Với thủ đoạn này, từ đầu năm 2022 đến nay, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh đã lừa đảo hàng nghìn bị hại trên cả nước, trong đó có nhiều bị hại trên địa bàn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Ước tính số tiền lừa đảo công ty đã chiếm đoạt là trên 100 tỷ đồng.

Xác lập chuyên án để đấu tranh, đến 28/6, Công an huyện Thạch Hà phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, huy động 80 cán bộ, chiến sĩ bất ngờ đột kích vào Công Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh trong đêm.

Ban Chuyên án đã triệu tập làm việc với 35 đối tượng, thu giữ nhiều điện thoại và máy tính, phong tỏa 16 tài khoản ngân hàng và thu nhiều tang vật khác có liên quan.

Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố 16 bị can và lệnh tạm giam đối với 8 bị can là lãnh đạo và nhân viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng này đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước gồm Hà Nội, Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Nghệ An và Hải Phòng./.

