Giám đốc Công an Hà Tĩnh chỉ đạo nóng vụ ‘vỡ hụi’ ở Kỳ Anh

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh gặp gỡ, lắng nghe phản ánh của bà con tiểu thương, nạn nhân trong vụ "vỡ hụi" tại huyện Kỳ Anh. (Ảnh: Tiến Hiệp)

Ngay trong đêm 3/7, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp chỉ đạo làm rõ nội dung Báo GD&TĐ phản ánh.

Chỉ sau ít giờ Báo GD&TĐ đăng tải thông tin về vụ "vỡ hụi" quy mô lớn xảy ra tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, ngay trong đêm 3/7, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã có mặt tại khu vực chợ Voi (huyện Kỳ Anh) để nắm thông tin, chỉ đạo xử lý vụ việc.

Rất đông người dân có mặt tại khu vực chợ Voi để phản ánh thông tin đến Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trong đêm 3/7. (Ảnh: Tiến Hiệp)



Biết tin Giám đốc Công an tỉnh có mặt, rất đông tiểu thương, nạn nhân vụ "vỡ hụi" đã tập trung tại tuyến đường trước khu vực chợ Voi để cung cấp thêm thông tin vụ việc.

Tại đây, Đại tá Nguyễn Hồng Phong đã lắng nghe và ghi chép những ý kiến, thông tin mà người dân cung cấp.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh lắng nghe, ghi chép tổng hợp thông tin người dân phản ánh. (Ảnh: Tiến Hiệp)



Sau khi nghe và tổng hợp thông tin của người dân, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chia sẻ; đồng thời đề nghị người dân bình tĩnh, phối hợp cung cấp thông tin để cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

“Đến giờ phút này, biết được câu chuyện bà con tin người, đóng góp vào đó. Những nội dung cần được trao đổi cũng đã trao đổi.

Tôi khuyến nghị bà con hết sức bình tĩnh. Chúng tôi sẽ tiếp nhận và xử lý một cách kịp thời. Chúng ta không để câu chuyện này trở thành câu chuyện khác. Chúng ta phải thượng tôn pháp luật. Qua đây, cũng đề nghị bà con hết sức cảnh giác với các hành vi phạm tội của các đối tượng lừa đảo”, Đại tá Nguyễn Hồng Phong nói.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị bà con bình tĩnh, tránh việc có những hành động quá khích dẫn đến hậu quả không mong muốn. (Ảnh: Tiến Hiệp)



Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng cho rằng, liên quan vụ việc, để xác định tội danh phải có hoạt động điều tra, quá trình xác minh và phải có thời gian.

“Đề nghị bà con hợp tác với cơ quan chức năng, khó đến đâu ta làm đến đó. Chúng ta không có các hoạt động gây phức tạp tình hình.

Chủ động cung cấp các thông tin, tài liệu, tránh trường hợp có người nào đó hy vọng tiếp tục đòi được, làm xong lại rút đơn, cung cấp tài liệu không đầy đủ dẫn đến cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn”, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh nói thêm.

Tại buổi gặp gỡ, sau khi nghe ý kiến của các nạn nhân, Đại tá Nguyễn Hồng Phong cũng chỉ đạo lực lượng công an nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc. (Ảnh: Tiến Hiệp)

Tại buổi gặp gỡ người dân, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo ngay trong ngày 4/7, các đơn vị điều tra phải làm việc, tiếp nhận tố cáo của người dân để sớm làm sáng tỏ vụ việc.

Lãnh đạo Công an huyện Kỳ Anh cũng cho biết, đơn vị đã nắm thông tin sự việc từ cuối năm 2022.

Một số hộ dân đã gửi đơn lên Công an huyện, nhưng những người này sau đó đã rút đơn làm ảnh hưởng đến quá trình xác minh của cơ quan.

Phóng viên báo GD&TĐ (áo trắng) cùng có mặt tại buổi gặp gỡ để ghi nhận những chỉ đạo nóng của Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: Tiến Hiệp)



Trước tinh thần chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Kỳ Anh cho biết, ngay trong sáng 4/7, sẽ tổ chức 2 điểm tiếp nhận đơn thư, tố cáo của người dân là trụ sở Công an xã Kỳ Bắc và trụ sở Công an xã Kỳ Phong.

Kết thúc cuộc gặp gỡ, hàng chục người dân, các bị hại trong vụ “vỡ hụi” bày tỏ an tâm và tin tưởng cơ quan chức năng sẽ sớm làm sáng tỏ vụ việc.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo ngay trong sáng 4/7, các lực lượng liên quan phải tiếp nhận đơn thư, tố giác của người dân để sớm làm sáng tỏ vụ việc. (Ảnh: Tiến Hiệp)



Trước đó, như Báo GD&TĐ đưa tin, hơn 50 tiểu thương kinh doanh buôn bán tại chợ Voi thuộc huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phản ánh đến Báo, việc họ bị Hoàng Thị Thảo (SN 1988, trú thôn Tân Giang, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh - buôn bán tại chợ Voi), lừa đảo theo hình thức góp hụi với tổng số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.

Nhiều người dân đến VP đại diện Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ để phản ánh về dấu hiệu lừa đảo trong vụ "vỡ hụi". (Ảnh: Tiến Hiệp)



Đáng nói, dù người dân đã trình báo đến cơ quan chức năng, nhưng hơn 6 tháng trôi qua vẫn không được hồi đáp.

Theo phản ánh của người dân, do cùng quen biết khi buôn bán tại chợ Voi (huyện Kỳ Anh), từ năm 2018, Hoàng Thị Thảo nhiều lần đặt vấn đề về việc huy động hàng trăm tiểu thương tham gia vào các dây hụi do Thảo đứng chủ với cam kết trả tiền và lãi sòng phẳng.

Có hàng trăm nạn nhân trong vụ "vỡ hụi" ở Kỳ Anh, trong đó có những hoàn cảnh vô cùng éo le. (Ảnh: Vũ Long)



Khi lôi kéo được hàng trăm người tham gia, Thảo lập rất nhiều dây hụi, mỗi dây có 10 người. Những người tham gia phải góp cho Thảo với số tiền ít nhất 100.000 đồng/ngày. Lãi suất hàng tháng trả cho những người tham gia do Thảo quyết định. Thời gian góp trong vòng 10 tháng, mỗi tháng mở hụi 1 lần.

Cam kết là thế nhưng quy trình “hốt” hụi không công khai mà cũng do Thảo tự quyết định. Do đó, những người tham gia không biết ai là người được “hốt” hụi của mỗi kỳ.

Đầu năm 2023, Thảo tuyên bố “vỡ hụi” khiến nhiều người dân điêu đứng, uất nghẹn.

